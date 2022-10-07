Santiment son raporlarında bazı altcoinlerin fiyat hareketi yönünde uyardı. Üç altcoinde düşüş görülürken diğer üç altcoinde yükseliş yaşanabilir!

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Önde gelen kripto para veri analiz platformu Santiment, üç kripto para biriminin düşük fiyat performansları nedeniyle olumsuz önyargıya neden olduğu bu durumda fiyatlamada önemli rol oynayabileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

Bu Üç Altcoine Dikkat!

Santiment, yatırımcıların akıllı sözleşme platformu Cardano (ADA), Tron (TRX) ve EOS (EOS) blok zincirlerinin verilerini paylaşarak fiyatlanmada dikkatli olması konusunda uyardı. Kripto para birimi analiz platformuna göre, token’larda oluşan düşük fiyat performansı nedeniyle yatırımcılarda oluşan olumsuz önyargının, tarihsel olarak kripto para birimlerinde dip seviyelerinin bir işareti olduğunu ileri sürdü. Şirket açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Cardano, EOS ve Tron, geçtiğimiz dönemlerde trader’ların ve yatırımcıların ilgisini oldukça üzerine toplayan başladığı 3 popüler kripto para birimi. Düşük fiyat performansı, 2022 yılı içerisinde belirtilen kripto para birimlerinde zorlu süreçlerin geçmesine neden oldu. Ancak oluşan kapitülasyon, yakın zaman içerisinde token’ların fiyat artışlarına yol açabilir.

“Yükseliş Gelebilir”

Ayrıca veri analiz firması Santiment akıllı sözleşme blok zincirlerine ilişkin görünümün aksine, merkezi olmayan blok zinciri oracle Chainlink (LINK), Layer-2 ölçeklendirme çözümü Polygon (MATIC) ve merkezi olmayan finans (DeFi) platformu Aave’nin (AAVE) kısa vadeli görünümlerinin ön plana çıkabileceğini belirtti. Ancak Santiment, Bitcoin’in (BTC) 20.000 dolarlık kilit destek seviyesinin korunması durumunda Chainlink, Polygon ve Aave’nin yukarı yönlü yörüngelerine devam edebileceğini ileri sürdü. Firma açıklamalarında şunları söyledi:

Haftanın başındaki fiyat artışları Chainlink, Polygon ve Aave için yüksek kar alma seviyelerine yol açtı. Tipik olarak, bu durum kısa vadeli görünüm için en iyi sinyaller olabilir. Ancak Bitcoin’in 20.000 doların üzerinde kalan istikrarı önemli bir etken.

Öte yandan Santiment, piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto para birimine dönerek Ethereum’un (ETH), Proof-of-Stake’ mekanizmasına geçişi ile oluşan belirsizliği ele aldı. Şirket son olarak açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: