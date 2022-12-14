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Santiment: Kripto Paralarda Büyük Hareket Yaklaşıyor!

Kripto para yatırımcıları tedirgin ve bunun arkasında yatan birçok sebep var. Santiment önemli bir uyarı yayınladı.
17:50
14 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Önde gelen kripto analiz firması Santiment önemli bir güncelleme yayınladı. Kripto paraları neler bekliyor? Yatırımcılar Bitcoin’in yeniden 18.000 dolar seviyesine yaklaşmasıyla birlikte artık düşüşlerin sona erdiğine inanmaya çalışıyor. Bugün gelecek faiz kararının da fiyatı olumlu etkilemesi bekleniyor ancak Santiment önemli bir detaya dikkat çekiyor.

Kripto Paralar Yorum

Önde gelen bir analiz firması, bu hafta önemli makro verilerin açıklanacak olması nedeniyle kripto yatırımcılarını fiyatlarda sert dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor. ederal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) en son politika kararı bugün akşam 22:00’da açıklanacak. Pazar günü de ifade ettiğimiz gibi kripto paraları bu hafta aşırı volatilite bekliyor ve bu dün kendini fazlasıyla hissettirdi. Yatırımcılar, Federal Rezerv’in faiz oranlarını 50 baz puan artırmasını bekliyor; bu da önceki dört toplantıda uygulanan %0,75’lik artışlardan bir yavaşlama anlamına geliyor. Beklenenden daha yüksek bir rakam, Fed’in enflasyonla mücadele etmek için para politikalarını sıkılaştırmaya niyetli olduğunu gösterdiğinden risk piyasalarında satışa neden olacaktır.

Santiment ayrıca yatırımcılara imalat ve hizmet sektörlerinin sağlığını ölçen bir ekonomik gösterge olan satın alma yöneticisi endeksini (PMI) yakından takip etmelerini söylüyor. PMI’ın 16 Aralık Cuma günü açıklanması planlanıyor. Önceki PMI verileri resesyon beklentisini destekliyordu.

Kripto Paralar Tahmin

Analiz firması ayrıca, kripto paranın yılın büyük bir bölümünde borsayla birlikte hareket etmesine rağmen, FTX’in yüksek profilli çöküşünün ortasında Kasım ayında korelasyonun koptuğunu söylüyor. Santiment kripto yatırımcılarının son zamanlarda gergin olduğunu ve iki önemli makro olaydan kaynaklanan herhangi bir olumsuz sürprizin başka bir satış olayını tetikleyebileceğini söyleyerek sonuca varıyor.

“Karar zamanı artık yaklaşıyor”.

Bunu altcoinlerin performansı da gösteriyor. Birçok altcoin halen Bitcoin’in 17.000 dolar seviyesinde olduğu günkü fiyatından alıcı buluyor. Yani yatırımcılar BTC için yükselişi kaçırmamak isterken altcoinlerde yeniden bir satış dalgasının endişesini yaşıyor. Binance borsasında yaşanacak bir olumsuzluk (dava vs) veya Genesis’in endişeyle beklenen iflası, Fed’in beklenenin aksine şahin görünümünü sürdürmesi gibi ihtimaller Capo gibi analistlerin haftalardır yüksek sesle dillendirdiği 13.000 dolara düşüş senaryosunu gerçek hale getirebilir.

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