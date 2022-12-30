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Önde gelen Kripto analiz platformu Santiment, Litecoin (LTC), Binance’in yerel altcoin’i Binance Coin‘e (BNB) ve kripto para borsasının stablecoin’in Binance USD‘ye (BUSD) yönelik balina işlemlerinin büyük ölçüde arttığını bildirdi. Santiment, yatırımcıların söz konusu altcoin’leri radarında tutmasını tavsiye etti.

“Bu 3 Altcoin’i Radarınıza Alın”

Kripto analiz platformu Santiment, yatırımcıları Bitcoin (BTC) alternatifi Litecoin’i, Binance’ın yerel altcoin’i Binance Coin ve stablecoin’i BUSD’yi radarında tutması gerektiğini belirtti. Kripto analiz platformu, söz konusu altcoin’lerde 1 milyon dolar ve üstü işlemlerin hızla arttığını belirterek yatırımcılar şu notu paylaştı:

Litecoin’deki balina işlemleri Aralık ayının ikinci yarısında normalden çok daha yüksek oldu. Buna ek olarak, Binance’in yerel altcoin’in BNB ve BUSD’nin her ikisi de 1 milyon dolardan fazla değerli işlemlerde büyük artışlar görüyor. Bu varlıkları radarınızda tutun.

“Kripto Para Piyasasında Yönü Haberler ve Gelişmeler Belirledi”

Santiment ayrıca haberlerin ve gelişmelerin 2022 boyunca kripto para piyasasının yönünü etkilemede önemli bir rol oynadığına dikkat çekti. Kripto analiz platformuna göre, COVID-19 salgını, Federal Reserv‘in (Fed) faizi artırması, Rusya-Ukrayna savaşı ve kripto para borsası FTX‘in milyarlarca dolar değerindeki çöküşünün çevrelediği korku, belirsizlik ve şüphe (FUD) hafiflemeye başladığında kripto para fiyatlarının toparlanması beklenebilir:

2022, kripto para piyasasının haberlerden ve anlık gelişmelerden etkilendiği tartışmasız en belirgin yıl oldu. Yılın sonuna yaklaşılırken, yatırımcılar COVID-19, FTX ve Sam Bankman-Fried (SBF), faiz artırımı ve Rusya-Ukrayna Savaşı haberlerini yakından takip ediyor. Yatırımcıların bu dört konuya ilişkin endişeleri azaldıkça fiyatların yükselmesi muhtemel.

Yeni yıla saatler kala Bitcoin ve kripto para piyasasının geri kalanındaki düşüşün devam ettiği görülüyor. En büyük kripto para BTC, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,65 düşüşle 16 bin 499 dolardan işlem görürken, en büyük altcoin Ethereum ise son 24 saatte yüzde 0,68 düşüşle bin 191 dolardan işlem görüyor.