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Santiment Açıkladı: Bitcoin (BTC) Bundan Düşüyor!

Dev kripto para borsası FTX'in iflasının ardından tozun dumana karıştığı düşünüldüğünde Bitcoin'deki (BTC) son düşüş piyasa katılımcılarının çoğu için şaşırtıcı olmadı. Peki gerçekte Bitcoin neden düşüyor? Detaylar haberimizde.
15:30
21 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dev kripto para borsası FTX‘in iflasının ardından tozun dumana karıştığı düşünüldüğünde, Bitcoin‘deki (BTC) son düşüş piyasa katılımcılarının çoğu için şaşırtıcı olmadı. Bununla birlikte, en büyük kripto para BTC hala satış baskısına ayak uydurmakta zorlanıyor ve bu durumun altında yatan nedeni kripto veri platformu Santiment açıkladı.

Bitcoin Düşüyor, Çünkü…

Kripto veri şirketi Santiment’a göre, Bitcoin’in iki yıl içinde ilk kez 15 bin 800 dolara kadar gerilemesi FTX’in iflasının ardından merkezi kripto para borsalarına ve ticaret platformlarına olan güven eksikliğinden kaynaklanan korku, belirsizlik ve şüpheden (FUD) tetikledi.

Şu anda türev piyasalarındaki yatırımcıların çoğu, kalan fonlarını çekmek ve portföylerini büyütmek için pozisyonlarını tasfiye etmekle meşgul. Tüm piyasanın ciddi bir likidite sorunu ile karşı karşıya kaldığı bir dönemde satış baskısında böylesine büyük bir artış, en büyük kripto paranın fiyatını yıllardır görülmemiş değerlere itmede önemli bir rol üstleniyor.

Bu tez, yatırımcıların ellerindeki varlıkları üçüncü şahıslardan kendi cüzdanlarına (soğuk cüzdan gibi) taşıdığı, kripto para borsalarından büyük bir çıkış olduğu dönemde genellikle meydana gelen adres aktivitesindeki artışla da doğrulanıyor. Bu sürecin tam tersi ise genellikle piyasa toparlanırken ve yatırımcıların kaldıraç kullanmak ve karlarını maksimize etmek ya da alternatif varlıklara yönelmek için fonlarını kripto para borsalarına veya alternatif ticaret platformlarına geri taşırken görülür.

Bitcoin için Sırada Ne Var?

Piyasa analistleri ve uzmanları, bundan sonraki en olası senaryonun büyük bir likidite eksikliği ve yeni girişlerin eksikliğinden dolayı piyasa genelindeki durgunluğun süreceği üzerinde duruyor. Kripto para yatırım yönetimi şirketi CoinShares’ın sağladığı veriler de kurumsal yatırımcıların hala kripto paralara doğrudan veya dolaylı yoldan yatırım kalmaktan kaçındıklarını gösteriyor. Bu durumun Fed‘in öncülüğünde ABD’de sürdürülen sert para politikasının devam ettiği ve yatırımcıların risk almaktan kaçındıkları sürece değişmesi beklenmiyor.

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