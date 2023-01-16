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Bitcoin (BTC) uzun zamandır içinde olduğu kısır döngüden kurtulurken, ABD’li bir yetkiliden gelen açıklamalar gündeme oturdu.

Eski SEC Yöneticisi: Manipülasyon!

Bitcoin fiyatı, uzun bir ardan sonra nihayet 21.000 dolar seviyesini geçmeyi başardı. Birçok yatırımcı ve analist, daha iyimser bir tablo çizemeye başlarken, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) eski bir yetkilisi, Bitcoin’in son rallisine dair ilginç bir açıklama yaptı. Eski bir SEC üyesi olan John Reed Stark, piyasa manipülasyonunun Bitcoin fiyatlarının toparlanmasında çok büyük bir rol oynadığını belirtti. Piyasa manipülasyonu, menkul kıymetlerin fiyatını kontrol ederek veya yapay olarak etkileyerek yatırımcıları aldatmak için tasarlanmış borsada yaygın bir olgudur. Uzmana göre, Bitcoin‘deki düşüş devam edecek.

Uzman, iddialarını bir tweet’te paylaşarak, 157 kripto borsasını inceleyen Forbes analizini de dikkat çekti. Rapor, günlük Bitcoin işlem hacminin neredeyse yarısının muhtemelen “sahte” olduğu sonucuna varıyor. Bitcoin savunucuları, Stark’ın yorumlarına şiddetle karşı çıkarken, bazıları makroekonomik eğilimlerin de Bitcoin’in ivmesini etkilediğine inanıyor. Örneğin, yakın tarihli bir tweet’te, bir finansal hizmet şirketi olan Galaxy Digital’in CEO’su Mike Novogratz, Bitcoin‘in makro ortam iyileştikçe yeni zirvelere çıkacağını tahmin ediyor.

Çin ve Japonya İddiası!

Stark, kripto para endüstrisine dair iyimserliğe neden olan iki kritik gelişmeye de dikkat çekiyor. Birincisi, Japonya Merkez Bankası tarafından hızlı likidite getirilmesi, ikincisi ise Çin’in blok zincir ve kripto para yasaklarından geri adım atmasıy. Stark’a göre, bu tür faktörlerin Bitcoin’in geleceği üzerinde ne gibi bir etki yaratacağı hala belirsizliğini koruduğu için bunlar bu yıl izlenecek hikayeler. Ancak iyimser olmak için henüz çok erken. Kripto para sektörü hem krizlerden hem de Fed’in para politikası nedeniyle büyük darbe aldı. Glassnode raporuna göre, Bitcoin madencileri Kasım ayında bir hafta içinde 7,7 bin Bitcoin sattı. Bu satış, madenci rezervlerinde tahminen %10’luk bir azalmaya neden oldu. Bitcoin, son 24 saatte %0,68 ve son beş günde %16,10 artışla an itibariyle 20.833,50 dolardan işlem görüyor. Bitcoin, Kasım 2021’de kaydedilen tüm zamanların en yüksek değeri olan 69.000 dolardan yaklaşık %70 daha düşük seviyede.