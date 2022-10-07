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Sabırla Bekliyor! Ünlü Balina Bitcoin’de Büyük Kırılım için Tarih Verdi!

Ünlü anonim kripto para balinası ve analisti Kaleo, BTC fiyatında birkaç ay içinde bir dürtü kırılımı yaşanacağı öngörüsünde bulunarak büyük bir çıkışa işaret etti.
15:30
7 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

En büyük kripto para Bitcoin (BTC), 20 bin doların üzerinde tutunma mücadelesi verirken ünlü anonim kripto para balinası ve analisti Kaleo, BTC fiyatında birkaç ay içinde bir dürtü kırılımı yaşanacağı öngörüsünde bulunarak büyük bir çıkışa işaret etti.

“BTC Fiyatı Yüzde 25 Yükselebilir”

Kaleo takma adlı kripto para balinası ve analisti, 530 binden fazla Twitter takipçisine BTC’nin daha yüksek bir konsolidasyon aralığına doğru bir adım atmasını, 25 bin dolara ulaşmasını ve ardından daha büyük bir kırılım yapmasını beklediğini söyledi. Temmuz ayından beri en büyük kripto paranın aynı, darlı bir aralıkta hareket ettiğine dikkat çeken Kaleo, “Uzaklaştırarak başlayalım. BTC, şimdiye kadar beklendiği gibi Temmuz ayında olduğu fiyat aralığında hareket etti.” dedi.

Kaleo, BTC’nin yaklaşık bir yıldır devam eden düşen direnç çizgisini kıracak gibi göründüğünü belirterek,  “BTC, 21 Kasım 2021 tarihindeki tüm zamanların en yüksek seviyesine kadar uzanan yüksek zaman dilimi direncinin (doğrusal grafik) üzerine çıkmanın eşiğinde. Bu çok önemli olsa da, beklentilerimi sınırlamak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaleo, benzer bir eğilimin 2019’un Şubat ayında görüldüğünü, yüksek zaman dilimli doğrusal direncin üzerindeki kırılımın “makro yükseliş pivotuna” yol açtığı zaman görüldüğünü söyledi. Kaleo’ya göre, benzer bir eğilimin tekrarlanması durumunda Bitcoin fiyatı yüzde 25 oranında yükselebilir:

Doğrusal direncin kırıldığı 2019’un Şubat ayındakine benzer bir hareket (yaklaşık yüzde 25’lik bir yükseliş) bizi 25 bin dolar civarına götürecektir.

Kaleo, bu aralığa doğru ani bir ivmelenme değil, daha ziyade istikrarlı bir tırmanış beklediğini ise “Bu aralığın BTC için bir sonraki düşük zaman dilimi hedef seviyesi olduğunu düşünüyorum, zira Ağustos ayının en yüksek seviyelerindeki olası dirençle de birleşiyor. Ani bir hızlanmadan ziyade, en olası senaryo yüksek zaman dilimi günlük direncine doğru yavaş bir şekilde gidilmesi” şeklinde açıkladı.

Dürtü Kırılımı Aralık’ta Gelebilir

Kripto para analisti, Aralık ayının ortasında fiyatta bir dürtü kırılımı yaşanmasını beklediğini ise “Bu konsolidasyonda, 20 bin ila – 25 bin dolar aralığında hareket edilirse burada birkaç hafta ver veya al yapılır, Aralık ortasında ise gerçekleşen daha yüksek volatilite ile dürtü kırılımı gerçekleşir.” belirtirken, yükselişin bu aydan itibaren başlayacağını söyledi:

Uptober ve önümüzdeki birkaç hafta içinde daha yüksek bir kırılma olsa bile son boğa piyasasının çocukları sabırlı olun. Burada daha iyi günler olacak, ancak büyük olasılıkla henüz yengeç avımız bitmedi.

Öte yandan ünlü balina, Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasını beklemediğini de ekliyor. Paylaştığı grafiğe bakıldığında 31 bin dolara doğru uzanan bir ok görülüyor:

Abartılmaması gereken bir şey daha var: Aralık ayındaki kırılımın yeni bir ATH’la sonuçlanmasını beklemiyorum. Sadece birkaç aylık bir eğlence ve ardından bir sonraki yarılanmaya (halving) kadar daha fazla düşüş.

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