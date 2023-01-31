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Saatler Kaldı Kripto Paralara Dikkat! Solana, AVAX ve XRP Yorum!

Kripto para yatırımcıları için heyecanlı saatler başladı. Yarın ve perşembe günleri büyük gün, peki 3 popüler altcoin için hangi seviyeler hedefleniyor?
12:50
31 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin beklenen hafta sonu rallisine niyetlendi ancak yeterli desteği bulamadığı için 24.000 dolar sınırından geri döndü. Önceki iki haftada yaşanan yükselişin ardından fiyatın bu hafta sonu 25.300 doları hedeflemesi bekleniyordu. Bugün ise ralliyi yarıda kesmek zorunda kalan Bitcoin 22.500 doları test etti. Peki SOL, AVAX ve XRP için beklentiler neler?

Fed Şubat Toplantısı

Yarın akşam 22:00’da Fed’in faiz kararını öğreneceğiz ve ardından Powell açıklamalar yapacak. Sonraki gün de İngiltere ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Haftanın ikinci yarısında volatilitenin artacağı kesin, peki ama hangi yöne? Yönü belirleyecek olan şey merkez bankaları tarafından yapılan basın açıklamaları olacak. Küresel enflasyon gevşiyor ve ABD’nin enflasyonda zirveyi gördüğüne dair kuvvetli veriler var. Ancak önden yüklemeli faiz artışlarının etkisini tam olarak göstermediği bir gerçek ve Fed mevcut aşırı iyimserliğin bu etkiyi zayıflatmasına izin vermek istemeyecektir.

25bp faiz artışı neredeyse kesinleşti, ancak Fed başkanı bu ılımlı artışın ardından mevcut iyimserliğe ivme kazandırmamak için bir şeyler yapmalı. Gelecek açıklamaların şahine yakın olması muhtemel ve bu durum kripto paraların ani düşüşler yaşamasına neden olabilir. Yatırımcıların kısa vadeli yatırımlarında ani kayıplar yaşamamak için stop bölgelerini iyi ayarlamaları gerekiyor. Üstelik bu ihtimal şimdiden fiyatlanmaya başladı.

Piyasada yıkıma sebep olacak şey ise Powell’ın tavan faizi %5,1’in üzerine çıkarma ihtimalidir. Eylül ayındakine benzer şekilde faiz tavanı yukarı çekilirse Bitcoin’in 20.000 doların altına düştüğünü görebiliriz. Öte yandan ılımlı açıklamalar gelir ve artık 25bp ile sınırlı kalırsa bu durum kripto rallisinin ikinci ayağını başlatacaktır.

Solana, AVAX ve XRP Yorum

Solana (SOL) 8 dolardan bu yana etkileyici bir ralli gördü ancak BTC’nin yönünü aşağıya çevirmesiyle kazançların bir kısmı silindi. SOL Coin yazı hazırlandığı sırada 23,78 dolardan alıcı buluyor. Kısa vadede 23,29 ve 22,22 dolar destekleri yakından izlenmeli. Eğer Bitcoin düşüşü devam ederse Solana için 20,48 dolar ve aşağısına testler başlayabilir. Vitalik, Bonk ve genel piyasa yükselişinden faydalanan Solana henüz tüm sorunlarından kurtulmuş değil. Ekosistemindeki en iyi projeler rakiplere taşınmaya veya onlara köprü açmaya devam ediyor. Bunun eğer önü kesilemezse Solana uzun vadede beklenen performansı gösteremeyebilir. Yarın için olumlu senaryoda fiyatın hızla 25 doları aşması gerekecek. Sonrasında 26,78 ve 27,85 dolar hedeflenebilir.

AVAX Coin piyasanın genel yükselişinden önce Amazon bombasıyla ralliye başlamıştı. Şimdi Amazon’un kendi NFT ürünüyle alakalı bazı planları var. Bu yılın ikinci yarısı için planlanan projede Avalanche ağından destek alınması ihtimali bile büyük rallilere kapı aralayabilir. İkinci yarıda Avalanche hakkında bu tarz spekülasyonlar görebiliriz. Öte yandan ağ büyümesi güçlü biçimde devam ediyor. AVAX fiyatı 19,65 dolarda ve hareketli ortalamaların üzerinde bir fiyat var. BTC düşüşünden diğerleri kadar etkilenmeyen Ethereum rakibi 20,39 doların üzerinde kapanışlar yaparsa yükselişini devam ettirebilir. Yarın için olumsuz senaryoda 15,81 dolara kadar düşüş görebiliriz.

Son olarak XRP Coin gündemde. Mart ayına kadar davanın bitmesi bekleniyor ve aslında fiyatın bugün 0,35 doların üzerinde olmasının bir sebebi de budur. Eğer her şey beklendiği gibi gider sonuç ne olursa olsun dava önümüzdeki iki ay içinde sonuçlanırsa bu XRP için birçok yasağın ortadan kalması ve fiyatın yükselmesi anlamına gelecek. Örneğin Coinbase borsası halen devam eden süreç nedeniyle XRP Coin’i listeleyemiyor. Kısa vadede olumlu senaryoda 0,4143 ve 0,4282 seviyelerinin ardından 0,45 dolara kadar bir ralli başlayabilir. Olumsuz senaryo yatırımcıları 0,3778 ve 0,34 bölgelerine itecektir.

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