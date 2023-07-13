Ripple davasında yargıcın Ripple davasında yargıcın Ripple şirketinin gerçekleştirdiği XRP satışlarının yatırım sözleşmesi niteliği teşkil etmediğine karar vermesinin ardından kripto para piyasası keskin bir yükseliş yaşadı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), saatler içerisinde kaydettiği yükselişlerin ardından 31.400 dolar seviyelerine kadar yükseldi.

Bitcoin (BTC), Kritik Direnç Seviyesini Aştı

XRP başta olmak üzere kripto para piyasası, Ripple davasında çıkan tarihinin kararın ardından keskin bir yükselişe tanık oldu. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), saatleri içerisinde kaydettiği değer artışlarının ardından anlık olarak 31.400 dolar fiyat seviyelerine kadar yükseldi.

Kripto para piyasası, saatler içerisinde oldukça güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Kısa sürede oldukça kesin bir yükselişe tanık olan XRP, ortalama olarak %80’lik bir değer artışı kaydederek 0,84 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,26 trilyon doları aştı.

BTC’de İşler Tersine mi Dönecek?

Öte yandan Whale Alert, Ripple davasında çıkan bu tarihin kararın ardından kripto para piyasasında keskin bir yükseliş yaşanırken saatler içerisinde kaydedilen büyük ölçekli BTC transferlerine dikkat çekti. Portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerin gerçekleştirdiği büyük ölçekli transferlere ilişkin güncel verileri paylaşan Whale Alert, akşam saatlerinde gerçekleşen iki farklı işleme dikkat çekti.

Whale Alert’in paylaştığı verilere göre güncel fiyatlar ile ortalama 57,2 milyon dolar değerinde 1857 adet BTC, bilinmeyen bir adresten kripto para borsası Coinbase‘e aktarılırken çok kısa bir süre sonra bir başka işlemde ise 57 milyon dolar değerinde 1846 adet BTC, yine bilinmeyen bir adresten Coinbase’e transfer edildi. Böylelikle saatler içerisinde Coinbase’de 100 milyon doların üzerinde 3000’den fazla BTC girişi kaydedildi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.