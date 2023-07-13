Tümünü Gör!
  Tümünü
      Gör!
  • CoinTürk
  •   Saatler İçinde 100 Milyon Doları Aşan BTC Transferi: Bitcoin’de İşler Tersine mi Dönüyor?

Saatler İçinde 100 Milyon Doları Aşan BTC Transferi: Bitcoin’de İşler Tersine mi Dönüyor?

Özet

  • Kripto para piyasası, Ripple davasında çıkan tarihi kararın ardından yükselişe geçti.
  • XRP, saatler içerisinde saatler içerisinde yüzde 80'lere varan bir değer artışı kaydederken BTC ise kritik direnç seviyesini aşmayı başardı.
  • Öte yandan Whale Alert'in paylaştığı verilere göre ise saatler içerisinde 3000'den fazla BTC, bilinmeyen adreslerden Coinbase'e aktarıldı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
21:50
13 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Ripple davasında yargıcın Ripple davasında yargıcın Ripple şirketinin gerçekleştirdiği XRP satışlarının yatırım sözleşmesi niteliği teşkil etmediğine karar vermesinin ardından kripto para piyasası keskin bir yükseliş yaşadı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), saatler içerisinde kaydettiği yükselişlerin ardından 31.400 dolar seviyelerine kadar yükseldi.

Bitcoin (BTC), Kritik Direnç Seviyesini Aştı

XRP başta olmak üzere kripto para piyasası, Ripple davasında çıkan tarihinin kararın ardından keskin bir yükselişe tanık oldu. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), saatleri içerisinde kaydettiği değer artışlarının ardından anlık olarak 31.400 dolar fiyat seviyelerine kadar yükseldi.

Kripto para piyasası, saatler içerisinde oldukça güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Kısa sürede oldukça kesin bir yükselişe tanık olan XRP, ortalama olarak %80’lik bir değer artışı kaydederek 0,84 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,26 trilyon doları aştı.

BTC’de İşler Tersine mi Dönecek?

Öte yandan Whale Alert, Ripple davasında çıkan bu tarihin kararın ardından kripto para piyasasında keskin bir yükseliş yaşanırken saatler içerisinde kaydedilen büyük ölçekli BTC transferlerine dikkat çekti. Portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerin gerçekleştirdiği büyük ölçekli transferlere ilişkin güncel verileri paylaşan Whale Alert, akşam saatlerinde gerçekleşen iki farklı işleme dikkat çekti.

Whale Alert’in paylaştığı verilere göre güncel fiyatlar ile ortalama 57,2 milyon dolar değerinde 1857 adet BTC, bilinmeyen bir adresten kripto para borsası Coinbase‘e aktarılırken çok kısa bir süre sonra bir başka işlemde ise 57 milyon dolar değerinde 1846 adet BTC, yine bilinmeyen bir adresten Coinbase’e transfer edildi. Böylelikle saatler içerisinde Coinbase’de 100 milyon doların üzerinde 3000’den fazla BTC girişi kaydedildi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Piyasada Doping Etkisi: Yükselişlerine Hız Kazandıran XRP, Ralliye Devam Edebilecek mi?
Piyasada Doping Etkisi: Yükselişlerine Hız Kazandıran XRP, Ralliye Devam Edebilecek mi?
Bitcoin ve BIST100 Endeksi Arasındaki İlişki: BAİB Üniversitesi Araştırdı!
Bitcoin ve BIST100 Endeksi Arasındaki İlişki: BAİB Üniversitesi Araştırdı!
Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Sektör Geneli, Bu Haber Sonrası Düşüşe Geçti!
Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Sektör Geneli, Bu Haber Sonrası Düşüşe Geçti!
ABD’li Yatırımcıdan Çarpıcı Bitcoin Tahmini: BTC, Uzun Vadede Bu Fiyat Seviyelerine Ulaşabilecek mi?
ABD’li Yatırımcıdan Çarpıcı Bitcoin Tahmini: BTC, Uzun Vadede Bu Fiyat Seviyelerine Ulaşabilecek mi?
Bitcoin (BTC) İçin Herkesi Alarma Geçiren Olayda Son Gelişmeler: ABD Gerçekten Adım Attı mı?
Bitcoin (BTC) İçin Herkesi Alarma Geçiren Olayda Son Gelişmeler: ABD Gerçekten Adım Attı mı?
Kripto Para Piyasalarına Güncel Bakış! Bitcoin ve Altcoinlerde Son Durum!
Kripto Para Piyasalarına Güncel Bakış! Bitcoin ve Altcoinlerde Son Durum!
Piyasa Güne Yükseliş ile Başladı: Bitcoin (BTC), Kritik Direnç Seviyelerini Aşabilecek mi?
Piyasa Güne Yükseliş ile Başladı: Bitcoin (BTC), Kritik Direnç Seviyelerini Aşabilecek mi?
Dikkat! CoinShares Raporladı: Kripto Paralara Akın Başladı! BTC Zirvede!
Dikkat! CoinShares Raporladı: Kripto Paralara Akın Başladı! BTC Zirvede!
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023