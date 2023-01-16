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Rusya ve İran Düğmeye Bastı! Altın İle Birebir Desteklenen Kripto Para Geliyor!

Kripto paralar için devlet nezdinde uygulanan baskılara ve düzenleme çalışmalarına Rusya ve İran'ın fiziksel altın ile birebir oranda desteklenen ortak bir stablecoin üzerinde çalışma yaptığı iddia edildi.
15:40
16 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paralar için devlet nezdinde uygulanan baskılara ve düzenleme çalışmalarına Rusya ve İran’ın fiziksel altın ile birebir oranda desteklenen ortak bir stablecoin üzerinde çalışma yaptığı iddia edildi.

Uluslararası Ticarette Kullanılacak

Yerel Rus haber kaynağı Vedomosti’nin haberine göre, Rusya Kripto Endüstrisi ve Blockchain Derneği’nin genel müdürü Alexander Brazhnikov, İran Merkez Bankası’nın uluslararası ticarete ilişkin işlemlerde  ödeme aracı olarak kullanılmak üzereRusya Federasyonu ile bir stablecoin geliştirmeyi düşündüğünü açıkladı.

Brazhnikov, söz konusu kripto paranın değerinin fiziksel altın ile birebir oranda destekleneceğini söyledi. Astrahan, Rusya’nın İran mallarını kabul etmeye başladığı bir serbest ticaret bölgesi olduğu için üzerinde çalışıldığı iddia edilen kripto paranın bu malların ticaretinde bir ödeme yöntemi olarak kullanılmasının önünde herhangi bir engel bulunmuyor.

Devlet Düzeyinde Ele Alınacak

Duma ve Bilgi Politikası, Bilgi Teknolojisi ve İletişim Komitesi üyesi Anton Tkachev, üzerinde çalışıldığı iddia edilen kripto paraya ilişkin iddiaları reddetmeyerek, bu yönde bir çalışma yapıldığını onayladı. Tkachev, düzenleme çalışmalarının yıl içerisinde tamamlanması beklenen kripto paraların Rusya’da tamamen düzenlenmesinin ardından yeni kripto paranın kullanımının başlayacağını, konunun devlet düzeyinde ele alınacağını belirtti.

Rusya Merkez Bankası, Bitcoin (BTC) veya Ethereum (ETH) gibi kripto paraların ülke içinde herhangi bir yerde ve herhangi bir ticarette ödeme yöntemi olarak kullanılmasını engelliyor olsa da uluslararası ticaret de dahil olmak üzere çeşitli iş anlaşmalarında kripto paraların kullanılmasına izin veriyor. Bu bağlamda Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Avrupa Birliği yetkilileri Avrupalı şirketlerin Rusya vatandaşlarına kripto paralarla bağlantılı herhangi bir hizmet sunmasını yasaklayan yasağı yürürlüğe koyarak bu durumun önüne geçmeye dönük bir adım atmış oldu.

2022’nin Ağustos ayında İran’ın milyonlarca dolar değerinde kripto paranın kullanılarak ilk kez mal ithalatı yaptığı görülmüştü.

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