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Kripto paralar son 2 yılda önemli dönüm noktalarına ulaştı. Çin yasağıyla Bitcoin madencileri dünyanın dört bir yanına taşındı. Ardından Bitcoin geçtiğimiz yıl ikinci kez ATH belirledi ve piyasa 3 trilyon dolar eşiğine ulaştı. 2022 ise sürekli olumsuzluk getirdi. Fed’in politika değişikliği ve enflasyonla kararlı mücadele hamleleri sebebiyle ağır kayıplar yaşadık. Elbette bu negatifliği destekleyen Ronin hack olayı, Terra iflası gibi olumsuzluklar da gördük. Şimdi ise önümüzde yeni bir kavşak var.

Rusya ve Ambargolar

Önümüzdeki kritik kavşak Rusya’nın kripto paraları yasal olarak benimsenmesi ve ona özgürlük alanı tanıması olacak. Bu durum hem iyi hem de kötü bir gelişmedir. Hali hazırda Rusya’da milyonlarca kripto para kullanıcısı var ve son atılacak adımla sayı hızla katlanabilir. Peki kripto paraların ambargoları delme hususunda aktif olarak kullanılması. Bu elbette büyük bir risktir.

2022 yılının ilk çeyrek sonunda (24 Şubat) bir sabah uyandık ve Putin’in Ukrayna’ya “askeri operasyon” başlattığını öğrendik. Ardından peş peşe yaptırım kararları geldi ve Rus oligarklar varlıklarını ülke dışına taşıyabilmek için kripto paraları kullanmaya başladı. O günkü iddialar BAE’deki bazı şirketler aracılığıyla Bitcoin ve diğer kripto paraları kullanan Rus oligarkların ülkede mülk edindiğiyle ilgiliydi. Fakat bugün süreç daha da ciddi bir noktaya geldi. 18-65 yaş arası erkeklere uçak bileti satışı bile durdu. Birçok savaş karşıtı ülkeden kaçmak istiyor. Rusya ise kesin bir zafer kazanırken ekonomisini ayakta tutmanın peşinde. Ve artık bunun için geçmişteki olumsuz söylemlere rağmen kripto paraları bile kullanmaya yeşil ışık yapmak üzereler.

Rusya Kripto Para Açıklaması

Rusya Maliye Bakanlığı ve Rusya Merkez Bankası’nın önceki muhalefetini tersine çevirerek kriptoda sınır ötesi yerleşimlere izin veren bir yasa tasarısı üzerinde anlaştıkları bildiriliyor. Maliye Bakan Yardımcısı Alexsey Moiseev devlet haber ajansına verdiği demeçte devletin kontrolünde (Merkez Bankası eliyle) olarak şekilde vatandaşların AML politikalarına uyarak kripto paraları kullanabileceğini söyledi. Bu, Moiseev’in bu ayın başlarında kriptoyu yöneten kurallarında “çok katı” olduğunu söylediği Rusya merkez bankası için 180 derece bir dönüşü temsil ediyor.

Rusya‘nın kripto para birimlerine katılımı, kripto analitiği ve güvenlik şirketi Inca Digital’in raporunda vurgulandığı gibi Venezüella kripto-finansal altyapısının kurulmasıyla ilgi odağı haline geldi. İran hali hazırda kripto paraları sınır ötesi ticari ödemelerde kullandırıyor. ABD şimdilik bu hareketin ambargolarını delmediğini iddia etse de Rusya’nın da kripto paraları ambargoları atlatmak için kullanmaya başlamasıyla ne yapacağı kestirilemiyor.

Kripto paralar yasaklanamaz ancak Rus vatandaşlarıyla bağlantılı cüzdanların Binance, Coinbase gibi dev borsalarda yasaklanmasıyla ilgili bir dayatma görebiliriz. Bu senaryoda Rus yatırımcılar global borsalardan dışlanmış olur ve likidite için bu hareket iyi sonuçlar doğurmaz. En başta da dediğimiz gibi kripto paraların Ruslar tarafından yaygın kullanımının hem iyi hem de kötü sonuçları olacak. Hangi tarafın baskı olacağını ise zaman gösterecek.