Fed'in faiz oranını 50 baz puan artırmasıyla kripto para piyasası satış baskısı altına girdi. Ancak, faiz artırımı beklenen seviyede gerçekleştiği için bu satışlar sınırlı kaldı. Öte yandan kripto para balinalarının da harekete geçtiği, Bitcoin (BTC) balinalarının rota değiştirdiği görülüyor.

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Fed’in faiz oranını 50 baz puan artırmasıyla 14 Aralık Çarşamba günü kripto para piyasası satış baskısı altına girdi. Ancak, faiz artırımı beklenen seviyede gerçekleştiği için bu satışlar sınırlı kaldı. Öte yandan kripto para balinalarının da harekete geçtiği, Bitcoin (BTC) balinalarının rota değiştirdiği görülüyor.

Stablecoin’ler İçin Çarpıcı Veri Akışı

Zincir üstü (on-chain) veriler balinaların tekrar harekete geçtiğini ve USDT, USDC, BUSD ve DAI gibi stablecoin’lerde birikim yaptığını gösteriyor. Stabilcoin biriktiren bu cüzdanların bakiyesinin ağırlıklı olarak 100 bin ila 10 milyon dolar arasında olduğu görülüyor.

Yukarıdaki görselden de görülebileceği gibi, stablecoin varlıklarına ilişkin çizgilerin hepsi yükseliyor. Bu, büyük oyuncuların kripto para piyasasına geri döndüğünü ve satın alım gücünün genel olarak arttığını gösteriyor.

Veriler, USDT ve BUSD için 100 bin ila 10 milyon dolar tutan cüzdanlarda büyük sıçramalar olduğuna işaret ediyor. Yalnızca son üç gün içinde, büyük USDT cüzdanları 817.5 milyon dolardan daha fazla satın alım gücü biriktirdi. Benzer şekilde, kilit BUSD cüzdanları da 104.9 milyon dolardan daha fazla satın alım gücü biriktirmiş durumda.

Zincir üstü veri sağlayıcısı Santiment, stablecoin’ler için söz konusu veri akışının son FTX olayından sonra tipik olarak harika bir işaret olduğunu belirtti. Bu birikim modelleri, kripto para piyasasına olan yatırımcı güvenin hala sağlam kaldığına işaret ediyor.

Bitcoin Balinaları Rota Değiştiriyor

Son 14 aydır, Bitcoin balinalarının BTC varlıklarını azalttığını ve fiyattaki düşüşün de buna paralel olarak gerçekleştiği görülüyor. Ancak bu hafta Bitcoin balinalarının davranışlarında yeni bir değişiklik gözlemlendi. Santiment, yayımladığı raporda bu değişme ilişkin şu ifadelere yer verdi:

Sadece son üç hafta içinde 100 ila 10 bin BTC tutan 159 yeni cüzdan gördük. Bu, 10 ay içinde bu cüzdanların en hızlı büyümesidir. Sadece son 9 gün içinde 40 bin 747 Bitcoin daha (726 milyon dolar değerinde) bu önemli balina cüzdanlarına toplu olarak girdi.

Şu anda, 100 ila 10 bin BTC arasında değişen bakiyelere sahip 15 bin 848 cüzdan bulunuyor. Bu, toplam 43 milyon 46 bin Bitcoin cüzdanına kıyasla genellikle daha küçük bir sayıdır. Bununla birlikte, Bitcoin fiyatında büyük hareketlere neden olanlar balina cüzdanlarıdır.