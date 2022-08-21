XRP fiyatı için birçok olumlu ve olumsuz veri var. İlerleyen saatlerde XRP yatırımcılarının yüzü gülecek mi?

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Ripple küresel ölçekte genişlemeye devam ederken XRP fırtınalı havada ayakta kalmaya çalışıyor. En büyük altcoinlerden biri olan Ripple (XRP) yaklaşık 5 yıldır ATH seviyesine yaklaşamadı. Ortakların hacimli XRP satışları, SEC’in açtığı dava ve daha birçok sebepten uzun süredir bu altcoini sepetinde tutan yatırımcıların yüzü gülmedi. Peki bundan sonra ne olacak? Kısa vadeli XRP beklentileri neler?

Ripple (XRP)

16,95 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük kripto paralar arasında 7’nci sırada yer alana XRP bugün 0,3434 dolardan alıcı buluyor. Popüler kripto para son 30 günde 0,32 dolar ile 0,407 dolar arasında alıcı buldu. Fiyatın bundan sonraki hedefiyle ilgili karışık sinyaller geliyor. XRP’nin geçen haftaki çöküşü, 2 aylık artan destek çizgisinde sona erdi. Destek seviyesi civarında yükseliş toparlanması beklense de XRP şimdilik kayda değer bir toparlanma görmedi.

Peki fiyatın yönünü sadece bu destek seviyesi mi belirleyecek? Elbette hayır, grafikte dikkat edilmesi gerekilen birkaç önemli detay daha bulunuyor.

Ripple (XRP) Yorum

Hash Ribbons göstergesi, XRP‘nin orta ve uzun vadede yükseliş görünümünün devam edeceğini söylüyor. Bu, en son Golden Cross’a dayanmaktadır. Böyle bir geçiş, tarihsel olarak bir geri dönüş göstergesi olarak kabul edilir.

Yukarıdaki yükseliş anlatısının aksine XRP’nin NVT oranı fiyatın halen yukarıda olduğunu gösteriyor. Yazı hazırlandığı sırada 513’te olan veri XRP’nin hala primli işlem gördüğüne dair hakim yatırımcı algısını doğruluyor.

Öte yandan XRP’nin ağ büyümesi de pek olumlu değil. Yatırımcı duyarlılığını azaltabilecek bu veride son 4 haftanın dibinde bulunuyor. Peki XRP balinaları ne durumda? 10 milyondan fazla coin tutan adresler, destek yeniden testine rağmen varlıklarını azaltmaya devam ediyor. Bu gruptaki balinalar toplam arzdaki en büyük dilim olduğu için fiyat üzerinde belirleyici etkiye sahiptir.

Fakat 10.000 ile 10 milyon XRP arasında tutan yatırımcılar son düşüşte bir miktar alım yaptı. Son yaşanan hafif toparlanmayı açıklayan bu veri fiyatı yukarı taşımak için yeterli olmayabilir. Şimdilik yeterli satın alma baskısı oluşmadı.