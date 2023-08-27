Toplam piyasa değerine göre en büyük beşinci kripto para birimi XRP, yatay seyrini neredeyse aylardır devam ettiriyor ve Ağustos ayının sonuna gelinmesine rağmen bu durumdan taviz vermedi. Yaşanan 0,90 dolardan başlayan düşüş sonrası herkes 0,50 doların da altına inileceğini düşünse de XRP için bu durum gözlemlenmedi. XRP an itibarıyla 0,52 dolardan işlem görmeye devam ediyor ve aslında uzmanlara göre yakında büyük bir kırılım görülecek.

XRP Fiyatı İçin Kırılım Yakında

Ripple (XRP) fiyatı daha önce 0,55 dolar direncini denemiş ancak bunu kırmakta başarısız olmuştu. Ayıların artan baskısı ve satış hacmi, bunun önündeki ikinci engel olmuştu. On-chain verilere bakıldığında ise XRP için büyük bir kırılım ön planda gibi gözüküyor. XRP NVT oranı yani İşlem Hacminin Ağ Değerine olan oranı, %340 gibi inanılmaz bir artış yaşadı. 18 Ağustos ila 24 Ağustos tarihleri arasında gözlemlenen bu yükseliş, 51,66’dan 226’ya çıkılması ile sonuçlandı.

Söz konusu gelişme tahmin edilebileceği gibi yakında ağda bir hareketlilik olacağına işaret ediyor. Daha önce NVT oranında böyle bir yükseliş görüldüğünde fiyat %20 yukarı yönlü hareket yaşamıştı. Görünüşe göre Ripple odaklı uzun vadeli yatırımcılar şu an HODL tercih ediyor.

Coin Age seviyesine yani XRP yatırımcılarının ellerindeki fonları ne kadar tuttuğuna bakıldığında da XRP için 34.33 değerinden 38.30 değerine çıkıldığı görülüyor.

XRP Fiyat Yorumları

İşlem etkinliği ve yoğunluğu artmaya devam etse de HODL edenlerin sayısı da paralel ilerliyor ve satış baskısı yok gibi duruyor. Bu da aslında yakında boğaların baskın gelebileceğine işaret ediyor. Şu an 0,52 dolar seviyesinden işlem gören XRP, kısa süre önce alım yapan yatırımcıların ciddi bir düşüş durumunda en az %15 zarar edeceğine işaret ediyor. Bu da satış önündeki en büyük engellerden birisi.

XRP için buradan sonraki hedef ise 0,61 dolar olarak ön plana çıkıyor. Yeterli hacme ulaşabilecek konumda olan XRP için 0,61 doların devamında da kritik direnç 0,66 dolar yer alacaktır.