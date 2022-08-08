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  •   Ripple Avukatından Kongre’ye ve Yatırımcılara Kritik Uyarı: SEC !

Ripple Avukatından Kongre’ye ve Yatırımcılara Kritik Uyarı: SEC !

SEC-Ripple (XRP) davası devam ederken, önde gelen isimler ve uzmanlar davanın sonucuna dair çarpıcı tahminlerde bulunuyor.
13:30
8 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

SEC-Ripple (XRP) davası devam ederken, önde gelen isimler ve uzmanlar davanın sonucuna dair çarpıcı tahminlerde bulunuyor.

SEC, Howey Testi’nin Kapsamını Genişletiyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), son zamanlarda “menkul kıymetler” listesine daha fazla dijital varlık ekledi. Bununla birlikte, Ripple avukatı, kripto para sektörünü ve Kongre’yi SEC’in Howey Testi‘nin kapsamını bu kritik süreçte yasadışı olarak genişlettiği konusunda uyardı. ‘Howey Testi’ ne göre  3 şartı da taşıyan sözleşmeler, pazarlamalar ve satışlar menkul kıymet satışıdır. 1) Para karşılığında mı elde edilebildi? 2) Yatırımdan kar elde edilmesi planlanıyor mu? 3) Yatırım bir şirkete ya da girişime mi yapıldı?’

 SEC ve Ripple arasındaki davada XRP yatırımcıların avukatlığını yapan John Deaton, sektörün SEC’in bu yasadışı faaliyetlerinden haberdar olması gerektiğini söyledi. Avukat, SEC başkanı Gary Gensler’in bu hayati önem taşıyan yasayı yasa dışı bir şekilde genişletmeye çalıştığını iddia ediyor.  Deaton, yargıcın kararını önümüzdeki birkaç ay içinde vereceğini vurguladı. Yaşanan son gelişmelere bakıldığında, Ripple’ın davayı kazanabileceği belirtiliyor. Avukat, Ripple davasında SEC’in XRP üzerindeki iddialarına dikkat çekiyor. SEC’in, Ripple ve müşterileri arasındaki yatırım sözleşmesini hedef almasına işaret eden avukat, iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguluyor.  Deaton, bu argüman mahkemeden yeşil ışık alırsa yatırımcıların tehlikeye girebileceğini iddia etti.

SEC, Her Yola Başvuracak!

Eski bir Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu yöneticisi, devam eden SEC-Ripple davasında kaybeden tarafın SEC olmayacağını düşünüyor. SEC’in İcra Dairesi eski başkanı Robert Cohen, geçtiğimiz günlerde Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun davayı kazanmak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Cohen, mahkemenin Ripple lehine karar vermesi durumunda SEC’in itiraz için federal menkul kıymetler yasalarına baş vuracağını ifade etti. Ripple-SEC davası, kripto para endüstrisindeki en büyük davalardan biri olarak tanımlandı. Davanın sonucunun, ABD’deki kripto para düzenlemelerinin statüsünün önemli bir belirleyicisi olması bekleniyor.

Uzmanlara göre, davayı Ripple’ın kazanması, SEC’in kripto para endüstrisi için daha net düzenlemeler oluşturmasını sağlayacak. Bununla birlikte, Ripple davayı kaybederse, 20.000’den fazla kripto para biriminin menkul kıymet olarak sınıflandırılacağı ve Ripple ile aynı muameleye tabi olacağı anlamına gelir. Bu yüzden, tüm sektör davanın sonucunu merakla bekliyor. Cohen, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun federal menkul kıymetler yasalarının tüm gücünü kullanacağını öngörüyor.

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