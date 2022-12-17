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Resmen Duyuruldu! Bankalara Yüzde 2 Oranında Bitcoin ve Altcoin İzni!

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), kısa süre önce "Kripto Paralara Maruz Kalmanın İhtiyatlı Yaklaşımı" raporunu yayımladı. Yapılan resmi açıklamada, bankaların rezervlerinin yüzde 2'sini kripto paralarda tutmalarına izin verileceği belirtildi.
09:15
17 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), kısa süre önce “Kripto Paralara Maruz Kalmanın İhtiyatlı Yaklaşımı” raporunu yayımladı. Yapılan resmi açıklamada, bankaların rezervlerinin yüzde 2’sini kripto paralarda tutmalarına izin verileceği belirtildi.

Kripto Para Tutma Oranı Artırıldı

Uluslararası Ödemeler Bankası, yaz boyunca süren ve bankaların kripto paralara maruz kalmalarının ihtiyati düzenlemesine ilişkin ikinci istişarenin ardından, bankaların rezervlerinin yüzde 2’sini kripto paralarda tutmalarına izin veren yeni politika taslağı hazırladı. Kripto paraların nasıl tanımlanacağı ve işleneceğine ilişkin çeşitli hususları kapsayan politika 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek.

Uluslararası Ödemeler Bankası, Haziran ayının başında, bankaların rezervlerinin yüzde 1’inden fazlasını kripto paralarda tutmalarını sınırlayan, rezervlerde kripto para tutmanın tanıtımını yapmıştı.

Resmi duyuru, kripto paraları Grup 1 ve Grup 2 olmak üzere iki gruba ayırıyor. Token‘laştırılmış geleneksel varlıklar ve etkin stabilizasyon mekanizmalarına sahip kripto paraların her ikisi ilk kategoriye dahil edilirken, “sınıflandırma koşullarından herhangi birini karşılamayan” kripto paralar ise Grup 2 varlıkları olarak nitelendiriliyor.

Uluslararası Ödemeler Bankası’nın Kripto Paralara Olan Yaklaşımı

Uluslararası Ödemeler Bankası’nın yayımladığı raporda, bir bankanın Grup 2 kripto paralar olan risklerinin, rezervleri dahilinde bankanın Tier 1 sermayesinin yüzde 2’sini aşmaması gerektiği belirtiliyor. Raporun rezervler bölümünde bu kriterin altının özellikle çizildiği görülüyor. Bu yeni gelişmeyle birlikte, finans kurumları artık rezervlerinde farklı kripto paralar tutabilecek ve karşılığında rezervlerini artırabilecekler.

Raporda, söz konusu kripto paraların riskleri ve denetimi hakkında ayrıntılara da yer verilirken, ayrıca şu ifadelere yer verildi:

Gerekli süreç, denetleyici ön onay unsurunu kaldıracak şekilde değiştirilmiştir; bunun yerine, nihai standartta bankaların denetleyicilere sınıflandırma kararlarını bildirmeleri gerekmektedir ve denetleyiciler, bir bankanın değerlendirmesine katılmadıkları takdirde bu kararları geçersiz kılma yetkisine sahip olacaklar.

Kripto Paralar İçin Kötü Bir Yıl

Kripto para piyasası bu yıl nispeten düşük yatırımcı ilgisi gördü gördü ve birçok kripto para şirketi ya kepenk indirmek ya da iflas başvurusunda bulunmak zorunda kaldı.

Kripto para borsası devi FTX’in çöküşü, bir dizi kripto para için düşüş trendinin sinyalini verdi ve ABD Merkez Bankası‘nın (Fed) son faiz artırımı duyurusu tabuta çakılan son çivi olarak geldi. Ancak Uluslararası Ödemeler Bankası’ndan gelen haber uzun vadede kripto para piyasasına nefes aldırabilir.

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