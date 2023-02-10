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  •   Rapor Açıklandı: 90 Milyar Dolarlık Şirketin Kripto Para Çantası!

Rapor Açıklandı: 90 Milyar Dolarlık Şirketin Kripto Para Çantası!

Dünyanın en büyüklerinden biri ve 90 milyar dolarlık piyasa değeriyle kripto için son derece önemli bir oyuncu.
19:33
10 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en tanınmış online ödeme sisteminin devasa kripto para deposu dikkat çekiyor. Küresel kripto benimsemesi çığ gibi büyüyor. 377 milyonun üzerinde kullanıcının online ödeme işini kolaylaştıran şirket aynı zamanda kripto dostu bir tavır takınıyor. Son attığı adımların ardından daha fazla müşterisi kripto paralarla ilgileniyor.

PayPal Kripto Para

Dünya genelinde 377 milyon kullanıcısı olan ve 90 milyar dolarlık değeriyle devasa bir şirket olan PayPal en büyük kripto dostu markalar arasında yer alıyor. Küresel ödeme devi PayPal, finansal yükümlülüklerinin önemli bir kısmını müşterilerine sunduğu Bitcoin gibi kripto para birimlerinde tutuyor. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na bugün sunulan yıllık rapora göre ayPal, 31 Aralık itibariyle Bitcoin, ETH, LTC ve BCH gibi kripto paralarda toplam 604 milyon dolar tutuyor.

Burada aslan payını 291 milyon dolarlık BTC ve 250 milyon dolar değerindeki ETH oluşturuyor. Kalan 63 milyon dolar ise Litecoin ve Bitcoin Cash’in toplamını içeriyor. PayPal’ın kripto varlıklarının tutarı, şirketin 31 Aralık itibariyle 902 milyon dolar olan toplam finansal yükümlülüklerinin %67’sini oluşturuyor. İki yıldan daha uzun bir süre önce kripto para birimlerini platformuna dahil etmesine rağmen PayPal, önceki yıllık mali raporunda kripto varlıklarının benzer bir dökümünü içermiyordu. Ancak bu raporda durum değişti. PayPal şunları yazdı;

“Teknolojik, yasal ve düzenleyici riskler de dahil olmak üzere kripto para birimleriyle ilişkili benzersiz tehlikelerden dolayı müşterilerimizin yararına tutulan kripto varlıklarını koruma yükümlülüğümüzü yansıtmak için bir kripto varlık koruma yükümlülüğünü kabul ediyoruz”.

 Kurumsal Kripto Saklama Hizmeti

PayPal müşterilerine ait varlıkların muhafazası görevini kendi üstlenmiyor. Bu noktada üçüncü taraf bir emanetçi aracılığıyla varlıklar saklanıyor. PayPal, sözleşmeye bağlı olarak emanetçinin müşteri varlıklarını ayırmasını ve bunları özel veya diğer varlıklarla karıştırmamasını gerektirdiğini vurguladı ve şunları yazdı;

“Bu sözleşme yükümlülüklerinin, emanetçi tarafından usulüne uygun olarak yerine getirilse bile, bu tür varlıkların iflas veya diğer iflas yasaları uyarınca emanetçinin mal varlığının bir parçası olarak muamele görmesini önlemede etkili olacağından emin olamayız.”

Kasım 2020 tarihinde geleceğe hazırlık için başlatılan kripto para hizmetler büyük ilgi gördü. Şirketin CBDC’ler dahil olmak üzere bütün merkezi ve merkezi olmayan blockchain tabanlı kripto paraları entegre çalıştırmak gibi bir planı bulunuyor. Yaklaşık 377 milyon kullanıcısına kripto paralara erişim imkanı tanıdığı için PayPal tarafından atılan kripto odaklı yeni adımlar yakından izleniyor.

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