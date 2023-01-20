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Ralli Hedefleri ve Tahminler! CEEK, AVAX, Solana ve ADA Coin Yorumları!

Türklerin en fazla tercih ettiği altcoinlerde son durum ne? Ralli hedefleri hangi seviyeler?
22:20
20 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Türk kripto para yatırımcıları bu 4 altcoine büyük ilgi gösteriyor. Özellikle CEEK, metaverse odaklı yatırım yapan Türklerin favorilerinden. Beklenen performansı göstermese de sosyal medyadaki gücü sebebiyle CEEK Coin ciddi miktarda Türk yatırımcıya ulaştı. Metaverse arsa satışında iyi performans gösterse de CEEK sonrasında adeta hayalet kasabaya döndü.

CEEK ve AVAX Yorum

Avalanche, Emin Gün Sirer tarafından başlatıldığı için Türk yatırımcıların sempatisini uzun süre önce kazandı. Popüler Ethereum rakibi son Amazon ortaklığının ardından ciddi ivme kazandı. Ekosistemindeki JOE gibi altcoinler de bu haberin etkisiyle yükseldi. Bitcoin fiyatı 21.600 dolar direncini yazı hazırlandığı sırada yeniden hedeflediği için AVAX Coin yatırımcıları da yükseliş hissiyatına kapıldı. RSI şimdilik nötr bölgede ve yükseliş için yeterli alan var. Fiyat 30 günlük basit hareketli ortalama olan 16,56 dolar sınırında bulunuyor. Bu bölgeyi koruyabilirse 18,28 ve 19,82 dolara doğru yükselişini başlatabilir. Nihai hedef ise kısa vadede 22 dolar sınırı olacaktır. En yakın destek ise 15,79 dolarda bulunuyor.

CEEK, özellikle Türk yatırımcılara ulaşan sosyal medyadaki büyük hesapların desteğiyle ülkemizdeki kripto meraklılarının ilgisini üzerine çekti. Fakat CEEK özelinde çok fazla spekülasyon var. Özellikle Binance listelemesi konusu bazı hesapların yaptığı iddialı paylaşımlar nedeniyle bugüne kadar gerçekleşmedi. Binance borsasının bir kuralı var eğer bir altcoin Binance borsası duyurmadan, listeleneceğine dair sosyal medyada spekülasyonlar çıkarsa onu listelemezler. CEEK Coin yatırımcıları bu hatayı birçok kez yaptı. Sadık yatırımcılar iyidir ancak CEEK özellikle metaverse arazileri satışı sırasında ödemelerin CEEK yerine stablecoin cinsinden yapılmasına izin verdiği için yatırımcılarını düşünmediğini (en azından o dönem için) net biçimde gösterdi. Fiyat 0,1 dolarda bulunuyor talep ise nötr bölgede. Kısa vadede 0,105 dolar seviyesi destek olarak kazanılabilirse 0,111 ve 0,1205 hedeflerine ulaşılabilir.

Solana ve ADA Coin Yorumları

FTX çöküşüyle en büyük kurumsal yatırımcısını kaybeden Solana, topluluğun hakim olduğu bir blockchain fikriyle 8 dolardan yükseldi. Bu fikri topluluğa Vitalk Buterin aşıladı ve Solana kendi meme tokenini airdrop ile göndererek yatırımcı, geliştirici ve NFT sanatçılarının maddi kayıplarının en azından bir kısmını telafi etti. Fakat ağdan kaçışlar devam ediyor. Ethereum, Polygon, Arbitrum gibi seçeneklere giden DeFi, NFT projeleri topluluğun bölünmesine neden oluyor. Uzun vadede Solana’nın bunu engellemesi gerekiyor. Fiyat yazı hazırlandığı sırada 22,83 dolarda bulunuyor. Kısa vadede 24,82 doların aşılması 27,35 ve 31,44 dolara kadar rallinin uzatılmasını sağlayabilir.

Son olarak listede Cardano (ADA) Coin var. Popüler altcoin piyasa değeri açısından oldukça iyi bir konumda ancak aynı şeyi ürün noktasında göremiyoruz. Cardano ekibi geliştiricilerin işini kolaylaştıracak bazı adımlar atıyor. Orta vadede Hoskinson ekosistemin ihtiyacı olan DeFi, NFT, Metaverse, Stablecoin ve diğer alanlarda ürünlerin ortaya çıkmasına yardımcı olmalı. Eğer bir blockchain üzerinde fayda üreten ürünler yoksa uzun vadede başarı beklenemez. Hoskinson bugünlerde kripto haber platformu CoinDesk’i 200 milyon dolara satın almakla ilgileniyor eğer bunu başarabilirse medya görünürlüğü kendi eliyle artacağı için daha iyi bir pazarlama yapılacağı beklentisiyle fiyatın yükseldiğini görebiliriz. ADA Coin pozitif görünümünü koruyor, yaşadığı aşırı satışları yakın zamanda bir ralliyle telafi edebilir. Kısa vadede 0,3386 dolar desteğinin korunduğu senaryoda 0,367 ve 0,3845 dolar görülebilir.

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