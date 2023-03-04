2022'de iflasını duyuran kripto kredi platformu Celsius'un 28 Şubat'ta yaklaşık 513 milyon dolar değerindeki 22 bin 962.8 Wrapped Bitcoin'i (WBTC) Bitcoin'e (BTC) dönüştürdüğü ortaya çıktı.

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2022’de iflasını duyuran kripto kredi platformu Celsius‘un 28 Şubat’ta yaklaşık 513 milyon dolar değerindeki 22 bin 962.8 Wrapped Bitcoin’i (WBTC) Bitcoin’e (BTC) dönüştürdüğü ortaya çıktı. Celsius’un 3 Mart’ta Bölüm 11 iflas koruması işlemlerinde yaptığı bir başvuruda dönüştürme işleminin platformun alacaklı komitesinin rızasıyla yapıldığı belirtildi.

Wrapped Bitcoin’ler Doğrudan Bitcoin’e Dönüştürüldü

2022’de iflasını duyurmasıyla kripto para piyasasını sarsan şirketler ve platformlar arasında yer alan kredi platformu Celsius’un 28 Şubat’ta 22 bin 962.8 Wrapped Bitcoin‘i (WBTC) Bitcoin‘e (BTC) dönüştürdüğü ortaya çıktı. WBTC’lerin BTC’ye dönüştürülmesi işleminin platformun alacaklı komitesinin rızasıyla yapıldığı belirtildi. Wrapped Bitcoin ya da WBTC, Ethereum Blockchain’i üzerinde çalışabilen bir ERC-2o token’ıdır.

Dönüştürme işleminin neden yapıldığına dair herhangi bir neden gösterilmese de söz konusu BTC‘lerin satışı için hazırlık yapılıyor olabileceğine dair yorumlar yapılmaya başlandı. Bu yorumlar Bitcoin ve altcoin yatırımcılarını korkutmuş durumda.

Güçlü ayı piyasasında kan kaybederek kripto para sahnesinden silinen Celsius, bilançosunda 1.2 milyar dolarlık bir delik olduğunu ortaya çıkmasının ardından 2022’nin Temmuz ayında Bölüm 11 iflas başvurusunda bulundu. O zamandan beri, yeniden yapılandırma süreci boyunca çalışıyor ve alacaklılara nasıl ödeme yapacağı üzerine değerlendirmelerde bulunuyor.

Ocak ayında mahkeme tarafından atanan bir müfettişin oluşturduğu raporda, şirketin çok sayıda operasyonel başarısızlığına imza attığını, gerçek olmayan beyanlarda bulunduğunu, piyasa manipülasyonunu yaptığını ve müşteri varlıklarının ponzi benzeri bir yapıda kullandığına dair çok sayıda olumsuz konuya dikkat çekilmişti.

Celsius’un Varlıklarını NovaWulf Digital Management Almak İstiyor

Geçtiğimiz ay Celsius’un varlıklarının 2021 yılında eski Wall Street anlaşmacıları tarafından kurulan bir yatırım şirketi olan NovaWulf Digital Management’ın alacağına dair söylentiler öne sürüldü. NovaWulf Digital Management’ın bu planı hafta başında Celsius alacaklılar komitesinden destek buldu.