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Quant Coin Nedir? Quant Coin Yorumları Ne Yönde?

Quant coin'in (QNT) son dört ayda yüzde 400'ün üzerinde yükselmesiyle yatırımcılar Quant coin nedir, Quant coin yorumları ne yönde gibi soruları sıklıkla sormaya başladı. Hazırsanız Quant coin nedir, Quant coin yorumları ne yönde sorularının yanıtlarını vermeye çalıştığımız yazımıza geçelim.
16:00
18 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre Quant (QNT), 2.36 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 29’ncu kripto para. Altcoin’in son dört ayda yüzde 400’ün üzerinde yükselmesiyle yatırımcılar Quant coin nedir, Quant coin yorumları ne yönde gibi soruları sıklıkla sormaya başladı. Hazırsanız Quant coin nedir, Quant coin yorumları ne yönde sorularının yanıtlarını vermeye çalıştığımız yazımıza geçelim.

Quant Coin Nedir?

Quant, ağın verimliliğini ve birlikte çalışabilirliğini azaltmadan Blockchain ve ağları küresel ölçekte birbirine bağlamak amacıyla 2018’in Haziran ayında piyasaya sürülmüştür. Quant, ilk Blockchain işletim sisteminin oluşturulması yoluyla birlikte çalışabilirlik sorununu çözen ilk projedir. Proje, farklı Blockchain ağlarını birbirine bağlamak için dağıtık defter teknolojisini kullanan bir işletim sistemi (ve Overledger Network) olarak inşa edilmiştir. Proje, Blockchain’ler için inşa edilecek ilk işletim sistemi olarak gösterilmektedir.

Quant’ın temel amacı, Overledger Network‘ü kullanarak farklı Blockchain’ler arasında var olan boşluğu doldurmaktır. Projenin omurgasını, Quant’ın gelecekteki dijital ekonomi ekosisteminin üzerine inşa edileceği ekosistem olarak tanımladığı Overledger Network oluşturmaktadır. Overledger Network, geliştiricilerin kullanıcılar için merkeziyetsiz ve çok zincirli uygulamalar (mApps olarak bilinir) oluşturmasına imkan tanımaktadır. Geliştiricilerin ağ üzerinde bir mApp inşa edebilmeleri için belirli miktarda Quant coin (QNT) bulundurmaları gerekir.

Quant Coin Yorumları Ne Yönde?

Birlikte çalışabilirlik odaklı Quant Network‘ün yerel token’ı olan QNT adlı kripto para, dört ayda yüzde 400’ü aşan şaşırtıcı bir yükselişle adından sıkça söz ettirir oldu. Altcoin, yaptığı çıkışla kripto para piyasasındaki çöküşlerden ve durağanlıktan ayrışmış oldu.

Blockchain analiz şirketi Santiment, mevcut Quant coin rallisinin balinalar olarak adlandırılan ve cüzdan bakiyesi 100 QNT ila 1000 QNT arasında olan adreslerin yaptığı birikimle desteklendiğini bildirdi. Balina seviyesi adresler tarafından tutulan QNT sayısı son dört ayda 1.47 milyondan yaklaşık 1.7 milyona yükseldi. Bu da balinalardan destek bulan altcoin’deki yükselişin gerçek anlamda balinalar tarafından desteklendiğini gösteriyor.

QNT, şu anda piyasa değeri bakımından en büyük 30 kripto para arasında Göreceli Güç Endeksi (RSI) adı verilen popüler bir teknik analiz aracının güçlü yukarı yönlü ivmeye işaret ettiği “aşırı alım” durumuna sahip tek kripto para. Bu noktada 70’in üzerindeki bir RSI aşırı alım koşullarına işaret ederken, 30’un altı aşırı satım koşullarına işaret etmektedir. RSI, fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini ölçen bir momentum göstergesidir.

Analistler, teknik durumu işaret ederek Quant coin’in 400 dolara kadar çıkmasını bekliyor. Temmuz ayında 45 doların altında dibe vurmasından beri sert şekilde yükselen QNT’nin parabolik bir ralliye girdiği ve bu rallisini henüz tamamlamadığı iddia ediliyor. Bu noktada RSI’nın aşırı yükselmiş olması boğaların bir miktar nefesleneceği ve fiyatın yükselmek için 200 doların altına düşebileceğini not etmek gerekiyor. Ancak, altcoin‘in rallisini devam ettirmesi halinde fiyatın Ekim ayının sonuna kadar 270,16 dolardaki ilk direnci geçmesiyle sonuçlanabilir. Bu direncin geçilmesi halinde altcoin’in fiyatının önündeki bir sonraki direnç 331,08 dolarda. Bu direncin aşılmasıyla Quant coin’in 400 dolara kadar yükselmesi beklentisinin gerçekleştiği görülebilir.

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