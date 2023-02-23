Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


QCP Capital’den Bitcoin İçin Flaş Uyarı! Ters Köşe Olmamak İçin 5. Dalga Beklenmeli!

Bitcoin'in (BTC) yılın başından bu yana yaptığı yükseliş birçok analisti ayı piyasasının sonuna gelindiğine ve en az dirençli yolun yukarı yönde olduğuna ikna etmiş olsa da QCP Capital aksini söylüyor.
15:25
23 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin‘in (BTC) yılın başından bu yana yaptığı yükseliş birçok analisti ayı piyasasının sonuna gelindiğine ve en az dirençli yolun yukarı yönde olduğuna ikna etmiş olsa da QCP Capital aksini söylüyor.

QCP Capital: Bitcoin 5. Dalga İçin Hazırlanıyor

Singapur merkezli kripto para opsiyon ticareti QCP Capital, Bitcoin’in yılbaşından bugüne kadar yaptığı yüzde 47’lik rallinin 2021’in Kasım ayında başlayan çöküş içinde ufak bir nefeslenme gibi göründüğünü ve ayı piyasasının son ayağının yakından yeniden başlayabileceğini bildirdi.

QCP Capital’in Bitcoin analizi, Ralph Nelson Elliott tarafından 1938 yılında “The Wave Principle” adlı kitabında tanıtılan Elliot Dalga teorisine dayanıyor. Teori, varlık fiyat hareketlerinin birbirini tekrarlayan bir dalga modelinin gözlemlenmesi ve tanımlanmasıyla tahmin edilebileceğini varsayıyor.

Elliott, piyasa trendlerinin beş dalga halinde ortaya çıktığını ve bunlardan 1., 3. ve 5. dalgaların birincil trendi temsil eden “dürtü dalgaları” olduğunu saptadı. 2. ve 4. dalgalar ise “geri çekilme dalgalarıdır” ve önceki dürtü dalgalarına geçici bir “soluklanma” sağlar. Buradaki en önemli kural, ilk dalganın yaklaşık beşinci dalga ile aynı büyüklükte olma eğiliminde olması ve üçüncü dalganın genellikle en uzun dalga olması.

QCP Capital’in analizine göre, Bitcoin’in 2021’nin Kasım ayında yaklaşık 69 bin dolarla kaydettiği rekor seviyesinden 2022’nin Ocak ayında 39 bin dolara düşüşü 1. dalgaya, ardından 2022’nin Mart ayına kadar 48 bin dolara sıçraması ise 2. dalgaya karşılık geliyor. 48 bin dolardan 2022’nin Kasım ayına kadar 15 bin 480 dolara kadar olan düşüş 3. dalgaya, fiyattaki son sıçrama 4. dalgaya karşılık geliyor. Analiz, BTC için sırada 5. dalganın olduğunu ve fiyatın bu dalgada 15 bin 480 dolara gerileyebileceğini ortaya koyuyor.

Kripto para opsiyon ticareti devinin piyasa analisti ekibi 22 Şubat’ta yayımladığı notta, “2022’nin Ağustos ayında düzeltmesinin en yüksek seviyesine karşı potansiyel bir ikili tepe oluşuyor. Bunun üzerinde, Omuz Baş ve Omuz çizgisi olan 28 bin 800 dolar ila 30 bin dolarda büyük direncimiz var. Bu seviyeler kırılana kadar, 5. dalga beklentimiz geçerliliğini koruyacak ve son bir 5. dalga daha gelecek.” ifadelerine yer verdiler.

Yılbaşından bugüne elde edilen kazançla belirlenen 4. dalga, 2022’nin Ağustos ayının en yüksek seviyesine kadar uzanan bir direnç seviyesi olan 25 bin dolar civarında durdu. Şimdi bu oluşan daha düşük bir tepe noktasından olacak dönüş analistlerin işaret ettiği potansiyel ikili tepenin teyiti olacak ve 5. dalganın başlangıcını işaret edecek.

Beş dalgalı düşüş yapısı, devam eden 4. dalgada fiyatın 28 bin 800 dolar ila 30 bin dolar aralığında direnç bölgesinin üzerine çıkması halinde geçersiz hale gelecek.

QCP Capital’in analizi, Goldman Sachs’ın eski analistlerinden William Noble’ın en büyük kripto paranın 56 bin dolara doğru güçlü bir ralli için hazır olduğunu söylemesinden bir hafta sonra geldi.

Bitcoin’de Son Durum

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre BTC, bu yazının hazırlandığı sırada QCP Capital analistlerinin işaret ettiği direnç bölgesinin oldukça altında, 23 bin 768 dolardan işlem görüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Ünlü Yazardan Bitcoin, Altın ve Gümüş Çağrısı: Amerikan İmparatorluğu Çöküyor!
Ünlü Yazardan Bitcoin, Altın ve Gümüş Çağrısı: Amerikan İmparatorluğu Çöküyor!
ABD Merkezli Kripto Para Borsası Coinbase Bildirdi: Bu Altcoin Ethereum’a Kıyasla Daha Ucuz Kaldı!
ABD Merkezli Kripto Para Borsası Coinbase Bildirdi: Bu Altcoin Ethereum’a Kıyasla Daha Ucuz Kaldı!
Santiment Paylaşıp Duyurdu: Bu 3 Altcoin Yıldızlara Meydan Okuyor!
Santiment Paylaşıp Duyurdu: Bu 3 Altcoin Yıldızlara Meydan Okuyor!
ABD’li Düzenleyicilerden Binance’a Şok! İpler Koptu Kopacak!
ABD’li Düzenleyicilerden Binance’a Şok! İpler Koptu Kopacak!
Batan Geminin Malları Bunlar! İflasıyla Kripto Para Piyasasını Sarsan 3AC’nin Token’ları İçin Satış Hazırlığı!
Batan Geminin Malları Bunlar! İflasıyla Kripto Para Piyasasını Sarsan 3AC’nin Token’ları İçin Satış Hazırlığı!
Bitcoin ve Altcoin Alanlara Kötü Haber! Piyasa Uzmanı “Tufan Geliyor” Diyerek Yatırımcıyı Uyardı!
Bitcoin ve Altcoin Alanlara Kötü Haber! Piyasa Uzmanı “Tufan Geliyor” Diyerek Yatırımcıyı Uyardı!
Tüm Dikkatleri Üzerine Çekmişti! O Altcoin İçin Kafaları Karıştıran Veri Akışı!
Tüm Dikkatleri Üzerine Çekmişti! O Altcoin İçin Kafaları Karıştıran Veri Akışı!
ABD’li SEC’e Karşı Flaş Hamle! Kripto Para Konusunda Dur Denildi!
ABD’li SEC’e Karşı Flaş Hamle! Kripto Para Konusunda Dur Denildi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin’de Kritik Dönem! Değer Zirveye Çıktı! Bu Ne Anlama Geliyor?
Alım Fırsatı Mı? Fetch (FET), GRT ve Waves Coin Yorum!
Sürpriz Yaşamayın! BTC, ETH, XRP, ADA, MATIC, DOGE, SOL Yorumları!
İlk 10’daki Altcoinde Bu Seviye Beklenmeli! Son Durum Ne?
İlk Hedef Ulaştı Şimdi İki Katına Çıkacak! Bu Altcoine Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Batan Geminin Malları Bunlar! İflasıyla Kripto Para Piyasasını Sarsan 3AC’nin Token’ları İçin Satış Hazırlığı!
NFT’ler Menkul Kıymet Sayılabilir Mi? Avukat Açıkladı!
Spotify Büyük Bombayı Patlattı! NFT Tabanlı Çalma Listeleri Özelliği Geliyor!
Son Dakika: Yargıç Menkul Kıymettir Dedi! Kripto Token Köşeye Sıkıştı!
NFT Kralı OpenSea Tahtından Oldu! Pacman Kimliğini İfşa Etti!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Son Dakika! Büyük Haber Aylar Sonra Geldi! İlk 50’deki Altcoin Uçabilir!
Kemerlerinizi Bağlayın! DeFi Altcoin’lerinden Heyecanlandıran Flash Mob Hamlesi!
dYdX Herkesi Şok Eden Verileri Açıkladı! DeFi Altcoin Uçuyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023