Bitcoin'in (BTC) yılın başından bu yana yaptığı yükseliş birçok analisti ayı piyasasının sonuna gelindiğine ve en az dirençli yolun yukarı yönde olduğuna ikna etmiş olsa da QCP Capital aksini söylüyor.

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Bitcoin‘in (BTC) yılın başından bu yana yaptığı yükseliş birçok analisti ayı piyasasının sonuna gelindiğine ve en az dirençli yolun yukarı yönde olduğuna ikna etmiş olsa da QCP Capital aksini söylüyor.

QCP Capital: Bitcoin 5. Dalga İçin Hazırlanıyor

Singapur merkezli kripto para opsiyon ticareti QCP Capital, Bitcoin’in yılbaşından bugüne kadar yaptığı yüzde 47’lik rallinin 2021’in Kasım ayında başlayan çöküş içinde ufak bir nefeslenme gibi göründüğünü ve ayı piyasasının son ayağının yakından yeniden başlayabileceğini bildirdi.

QCP Capital’in Bitcoin analizi, Ralph Nelson Elliott tarafından 1938 yılında “The Wave Principle” adlı kitabında tanıtılan Elliot Dalga teorisine dayanıyor. Teori, varlık fiyat hareketlerinin birbirini tekrarlayan bir dalga modelinin gözlemlenmesi ve tanımlanmasıyla tahmin edilebileceğini varsayıyor.

Elliott, piyasa trendlerinin beş dalga halinde ortaya çıktığını ve bunlardan 1., 3. ve 5. dalgaların birincil trendi temsil eden “dürtü dalgaları” olduğunu saptadı. 2. ve 4. dalgalar ise “geri çekilme dalgalarıdır” ve önceki dürtü dalgalarına geçici bir “soluklanma” sağlar. Buradaki en önemli kural, ilk dalganın yaklaşık beşinci dalga ile aynı büyüklükte olma eğiliminde olması ve üçüncü dalganın genellikle en uzun dalga olması.

QCP Capital’in analizine göre, Bitcoin’in 2021’nin Kasım ayında yaklaşık 69 bin dolarla kaydettiği rekor seviyesinden 2022’nin Ocak ayında 39 bin dolara düşüşü 1. dalgaya, ardından 2022’nin Mart ayına kadar 48 bin dolara sıçraması ise 2. dalgaya karşılık geliyor. 48 bin dolardan 2022’nin Kasım ayına kadar 15 bin 480 dolara kadar olan düşüş 3. dalgaya, fiyattaki son sıçrama 4. dalgaya karşılık geliyor. Analiz, BTC için sırada 5. dalganın olduğunu ve fiyatın bu dalgada 15 bin 480 dolara gerileyebileceğini ortaya koyuyor.

Kripto para opsiyon ticareti devinin piyasa analisti ekibi 22 Şubat’ta yayımladığı notta, “2022’nin Ağustos ayında düzeltmesinin en yüksek seviyesine karşı potansiyel bir ikili tepe oluşuyor. Bunun üzerinde, Omuz Baş ve Omuz çizgisi olan 28 bin 800 dolar ila 30 bin dolarda büyük direncimiz var. Bu seviyeler kırılana kadar, 5. dalga beklentimiz geçerliliğini koruyacak ve son bir 5. dalga daha gelecek.” ifadelerine yer verdiler.

Yılbaşından bugüne elde edilen kazançla belirlenen 4. dalga, 2022’nin Ağustos ayının en yüksek seviyesine kadar uzanan bir direnç seviyesi olan 25 bin dolar civarında durdu. Şimdi bu oluşan daha düşük bir tepe noktasından olacak dönüş analistlerin işaret ettiği potansiyel ikili tepenin teyiti olacak ve 5. dalganın başlangıcını işaret edecek.

Beş dalgalı düşüş yapısı, devam eden 4. dalgada fiyatın 28 bin 800 dolar ila 30 bin dolar aralığında direnç bölgesinin üzerine çıkması halinde geçersiz hale gelecek.

QCP Capital’in analizi, Goldman Sachs’ın eski analistlerinden William Noble’ın en büyük kripto paranın 56 bin dolara doğru güçlü bir ralli için hazır olduğunu söylemesinden bir hafta sonra geldi.

Bitcoin’de Son Durum

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre BTC, bu yazının hazırlandığı sırada QCP Capital analistlerinin işaret ettiği direnç bölgesinin oldukça altında, 23 bin 768 dolardan işlem görüyor.