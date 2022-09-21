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Putin, Kısmi Seferberlik İlan Etti: Bitcoin Yatırımcıları Endişelenmeli mi?

Dünya Rusya'dan gelen 'son dakika' haberiyle güne başladı. Küresel gelişmelerden etkilelen Bitcoin (BTC) yine makroekonomik faktörlerin kurbanı olabilir. 
17:10
21 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 4 Dakika

Dünya Rusya’dan gelen ‘son dakika’ haberiyle güne başladı. Küresel gelişmelerden etkilelen Bitcoin (BTC) yine makroekonomik faktörlerin kurbanı olabilir.

Seferberlik Konuşması Petrol Fiyatlarında Doping Etkisi Yarattı

24 Şubat’ta Ukrayna’ya yönelik askeri harekâta girişen  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde kısmi seferberlik ilan etti. Putin Rusya’nın egemenliğini koruması için ne yapılması gerekiyorsa yapacağını vurguladı. Putin, kısmi seferberliğin 21 Eylül tarihi itibariyle başlayacağını açıkladı. Batı’nın Rusya’yı yok etmek istediğini iddia eden Putin, nükleer silah kartını yine masaya sürdü. Moskova Yönetimi, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez askeri seferberlik ilan ediyor. Putin ayrıca, mevcut hedefinin Ukrayna’nın doğusunda bulunan Donbas bölgesini “özgürleştirmek” olduğunu ve Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini belirtti.

Putin’in Ukrayna’daki savaş için Rusları kısmi seferberliğe çağırmasının ardından petrol fiyatları yüzde 3 oranında yükseldi. West Texas Crude (WTI), bu gelişmelerin ardından arz krizine dair endişler nedeniyle  %3.2 artışla varil başına 86.62 dolara kadar yükseldi. Brent petrol, Vladimir Putin’in Rusya’da kısmi bir askeri seferberlik ilan etmesinin ardından arzda daha fazla kesinti olacağı endişeleri nedeniyle yüzde 3 artışla varil başına 93 doların üzerine çıktı.

Enerji Krizi: Yüksek Enflasyon ve Faiz Artırımları!

Avrupa Birliği, Rus ham petrolünün deniz yoluyla ithalatını 5 Aralık’tan itibaren yasaklarken, arz-talep dengesinde kriz yaşanması öngörülüyor. UBS Group’ta emtia analisti Giovanni Staunovo, “tedarik kesintisi endişelerinin petrol fiyatını tetiklediğini” belirtti. Singapur’daki Saxo Capital Markets piyasa stratejisti Charu Chanana, orta vadede, Avrupa’daki sert kış nedeniyle AB ülkelerinde tedirginlik yaşanacağını ifade etti. Uzmaan göre, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş giderek daha belirsiz bir hal alırken petrol talebinin hala güçlü kalması bekleniyor.

Suudi Aramco CEO’su kısa süre önce, yüksek enerji fiyatlarının temel nedeninin Ukrayna’daki savaş olduğunu ileri sürdü. Singapur’daki Vanda Insights’ın kurucusu Vandana Hari, Putin’in konuşmasının enerji fiyatları üzerinde etkili olmasının endişe verici olduğunu söyledi. Analiste göre, ayrıca, Rusya dahil olmak üzere petrol ihraç eden ülkeler ve derneklerin bir kuruluşu olan OPEC, üretim hedeflerine kıyasla günde 3,58 milyon varil daha az üretim yapıyor. Bu durum, temelde arz sıkıntısı olduğunu gösteriyor. Uzmana göre, enerji krizi, arzda yaşanan sorunlar, yükselen enerji fiyatları ve Rusya’nın seferberlik kararının yeni etkileri enflasyounun ivme kazanmasına neden olabilir.

Bitcoin, Nasıl ve Neden Etkilenir?

Euro Bölgesi’nde Ağustos ayı enflasyonu yıllık yüzde 9,1 seviyesine ulaşarak rekor tazelemişti. Bu kritik artış, Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz artışı beklentisini de güçlendirdi. Çekirdek enflasyon da zirve yaparak rekor tazeledi. Eurostat tarafından yayınlanan verilere göre 19 üyeli Euro Bölgesi’nde enflasyon yıllık yüzde 9,1 oldu. Bloomberg ekonomistlerinin tahmini yüzde 9 idi. Temmuz ayında enflasyon yüzde 8,9 olmuştu. Enflasyon aylık bazda yüzde 0,5 artış kaydetti. Ekonomistler de Euro Bölgesi’nin gelecek çeyreklerde resesyona gireceğini tahmin ediyor. Avrupa’nın en büyük ekonomisi  Almanya’da dün açıklalan enflasyon rakamı da yüzde 8,8 ile 50 yılın zirvesine ulaştı.

Rusya, Haziran ayında gas miktarını %40 oranında azalttı ve Temmuz ayında  %20 oranında daha düşürdü. Ayrıca, Rus gaz devi Gazprom dün Fransız endüstriyel enerji grubu Engie’ye gaz tedarikini durduracağını söyledi. Uzmanlara göre, Avrupa daha önce eşi benzieri görülmemiş bir enerki krizi yaşayabilir. Bu durum, enerji fiyatlarını daha da artırırken, enflasyon da yeni rekorlar kıracak.  Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), Federal Rezerv’in son zamanlarda yaptığı gibi fiaz oranını artırması bekleniyor. AB gibi güçlü bir ekonominin enflasyon sorununu hala çözememiş olması ve faiz artırımına gitmesi Bitcoin (BTC) için tehlike çanlarının hala çaldığını gösteryor. Kripto paralar ve hisse senedi piyasası, Fed’in faiz artırımalrı nedeniyle zor bir dönem yaşıyor.

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