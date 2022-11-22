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Profesyonel Analist: O Altcoin’i Unutun, Bitcoin’e Bakın!

Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH), FTX'in iflasının bulaşıcılığına dair korkuların ortasında aşağı yönde hareket ederken, profesyonel bir analist BTC'nin nispeten daha güçlü kalmasını beklediğini söyledi.
15:30
22 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasa değerine göre en büyük kripto para Bitcoin (BTC) ve en büyük altcoin Ethereum (ETH), FTX’in iflasının bulaşıcılığına dair korkuların ortasında aşağı yönde hareket ederken, profesyonel bir analist BTC’nin nispeten daha güçlü kalmasını beklediğini söyledi.

BTC/ETH Oranı Yükseliyor

Fairlead Strategies’in kurucusu ve yönetici ortağı Katie Stockton, BTC/ETH oranının son günlerde 50 günlük basit hareketli ortalamanın (MA) üzerine çıkmasını değerlendirdikten sonra müşterilere gönderdiği bir notta, “Bitcoin’in önümüzdeki aylarda ETH’den daha iyi performans göstermesini bekliyoruz” ifadesine yer verdi. Stockton’ın tahmini, ETH’nin yeni ortaya çıkan deflasyonist kripto para cazibesinin ardından Ether’in Bitcoin’den daha iyi performans göstermesini bekleyen birkaç temel analistin öngörüsüyle çelişiyor olması bakımından dikkat çekici olarak görülüyor.

BTC/ETH oranı 20 Kasım’da 50 günlük MA değerinin üzerine çıktı ve yazım sırasında 14,50 seviyesindeydi.

Rüzgar Bitcoin’den Yana

En sık takip edilen teknik göstergelerden biri olan 50 günlük MA, geçmişte gösterdiği başarı oranı ile kırılımları tespit etme noktası olarak güvenilir bir gösterge olmuştur. Oranın 50 günlük MA’nın üzerine çıktığı önceki dört hamleden üçünde sert yükselişler görüldü. Grafikteki son kırılım, bu ayın başında oluşan 12,70’lik yükselişle oluşan “yükselen dip” seviyesini doğruluyor. Satışlar, önceki düşük seviyeden daha yüksek bir seviyede tükendiğinde bir yükselen dip oluşur ve bu, yaklaşan düşüş trendinden yükseliş trendine geçişin ilk sinyali olarak kabul edilir.

Stockton, “Bitcoin’e karşı Ether oranı, bu ayın başında daha yüksek bir dip yaptıktan sonra 50 günlük MA’yı delip geçti. Oran için bir sonraki direnç 200 günlük MA’da, bunun üzerinde bir kırılım Haziran’ın en yüksek seviyelerini hedefleyecek ve arada çok az direnç ile karşı karşıya olacak.”

Bu yazının hazırlandığı sırada BTC/ETH oranını gösteren grafikte 200 günlük SMA direnci 14,82’de ve 13 Ekim’deki en yüksek seviye olan 15,74’ün önünde yer alıyor. Bitcoin, yazım sırasında sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,55 düşüşle 15 bin 714 dolardan işlem görürken, Ethereum ise son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,38 düşüşle bin 87 dolardan el değiştiriyor.

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