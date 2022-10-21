Girişimci David Gokhshtein, büyük meme tokenlar Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu'ya (SHIB) desteğini bir kez daha dile getirdi.

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Eski ABD kongre adayı ve Gokhshtein Media’nın kurucusu girişimci David Gokhshtein, büyük meme tokenlar Dogecoin ve Shiba Inu‘ya desteğini bir kez daha dile getirdi. Gokhshtein daha önce yağtığı açıklamalarda Bitcoin ve Ethereum kullandığını, ayrıca XRP’nin de destekçisi olduğunu dile getirmişti.

Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB)

David Gokhshtein, geçen yıldan beri Dogecoin’de yükseliş beklediğini dile getiriyor ve 2022 boyunca paylaştığı tweet’leriyle Shiba Inu’yu destekliyor. Son açıklamalarında ise Gokhshtein, hem DOGE hem SHIB hem de Bitcoin’de çok fazla yeni insanın yatırım yaptığını ifade ediyor. Ayrıca popüler isme göre gelecekte çok daha fazla insan bu kripto para birimlerine yatırım yapacak.

Öte yandan Gokhshtein, bu sonbaharda attığı ilk tweetlerden birinde SHIB’e yatırım yapmadığına pişman olduğunu itiraf etti ve kendisini yatırım yapmaktan alıkoyan şeyin “Dogecoin katili” anlatısı olduğunu dile getirdi. Şu anda ise popüler isim kripto para piyasasında bir ralli başladığında bu iki meme token’ın parabolik bir hareket sergileyeceğini düşündüğünü ifade ediyor.

Bunlara ek olarak Gokhshtein, açıklamalarında DOGE ya da SHIB ile ilgili net bir fiyat hedefi belirtmiyor.

Kripto Paralar ve Meme Token’lar

Kripto piyasası bu yıl ciddi bir düşüş yaşadı ve geçen yılki ralli ile kıyaslandığında yaklaşık olarak toplamda 2 trilyon dolarlık bir düşüş olduğu görülüyor. SHIB ise 28 Ekim’de 0.00008845 dolarla tarihi bir zirveye ulaştı ve şu anda bunun yüzde 88.68 altında işlem görüyor.

Dogecoin’e bakacak olursak meme token’ın 8 Mayıs 2021’de 0,73 dolar ile rekor kırdığı ve şu anda bu rakamın yaklaşık olarak yüzde 90 altında işlem gördüğü ifade edilebilir. Bitcoin ise geçen sene 10 Kasım’da 69.000 dolar ile rekor kırdıktan sonra yazının kaleme alındığı sırada 19.000 dolardan işlem görüyor.

Dolayısıyla verilere bakıldığında her ne kadar popüler isimler DOGE ve SHIB’de artış eğiliminde olsalar da iki meme token’ın da artışa geçebilmesi için öncelikle Bitcoin’in gözle görülür bir yükseliş yaşaması gerektiği aşikar. Bir sonraki rallide DOGE ve SHIB’den yeni rekorlar gelip gelmeyeceğini ise zaman gösterecek.