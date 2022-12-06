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Popüler Analistlerin Noel Kehanetleri! Kripto Paralar Nereye?

Kripto paralar nereye gidiyor? Uzmanların kısa vadeli beklentileri neler? Bitcoin ve altcoinler yükselecek mi?
21:52
6 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kral kripto para birimi ABD’nin şükran gününde nispeten iyi bir performans sergiledi ve şimdi de BTC 17.000 seviyesini korumaya çalışıyor. Makro-ekonomi tarafında gelen veriler genel olarak iyi ancak daha iyi olabilirdi, bu durum Bitcoin’i baskılıyor. Önemli ölçüde düşen dolar endeksi Bitcoin’e yeterli faydayı getiremedi. Peki analistler ne diyor?

Kripto Paralar Ne Olacak

Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) fiyatları, yatırımcıların kripto piyasasının dibe vurup vurmadığından emin olamamaları nedeniyle yatay hareket etmeye devam ediyor. Analistler, FTX dolandırıcılığının kripto para piyasalarını çoktan dibe ulaştırdığını düşünüyor. Nitekim neredeyse 10 puan düşen dolar endeksine rağmen Bitcoin fiyatı 17.000 dolara yakın alıcı bulmaya devam ediyor. Eğer FTX çöküşü ve zincirleme etkileri olmasıydı bugünlerde 28.000 ile 30.000 dolar aralığında bir ayı rallisini konuşuyor olabilirdik.

Bitcoin fiyatı madencilerin kapitülasyon riskleri nedeniyle baskı altında kalırken 17.000 dolarda tutunamıyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın Aralık ayından itibaren faiz artışlarında yavaşlama olacağını açıklamasının ardından Bitcoin ve Ethereum sırasıyla 17.378 ve 1.302 dolara ulaştı. Ancak, Bitcoin ve Ethereum’daki düşüş eğilimi BTC ve ETH fiyatlarında hafif geri çekilmelere neden oldu.

Analistlerin Noel Kehanetleri

On-chain verilere göre kısa vadeli katılımcılar 1’in altındaki SOPR ile zararına satış yapmaya devam etti. Bu nedenle, olumlu duyguların eksikliği 18.000 doları güçlü bir direnç bölgesi olarak tutmaya devam ediyor. Popüler kripto para analisti Michael van de Poppe, Bitcoin fiyatının 16.600 dolar destek seviyesinin test edilmesini ve ardından 18.300 dolara kadar bir yükselişin başlamasını bekliyor. Ayrıca Bitcoin fiyatının, fiyatın tarihsel olarak yükselmeye başladığı önceki ayı piyasalarının dibine ulaştığına dikkat çekti.

“Wolf of Wall Street” Jordan Belfort kripto piyasasından uzak durulmasını tavsiye ediyor. Bununla birlikte, Bitcoin ve Ethereum’u yalnızca portföyün küçük bir bölümünü temsil eden olası yatırım seçenekleri olarak görüyor. FTX bağlantılı devam eden iflasların piyasaları daha da aşağıya çekebileceğini düşünüyor.

Son birkaç aydaki büyük düşüş ve yükselişleri doğru tahmin eden Capo ise son tahmininde şimdilik yanıldı. Ona göre geçtiğimiz hafta altcoinler %50’ye varan kayıplar yaşayacağı bir sürecin içine girecekti. Ancak tam tersi oldu ve bugünlerde piyasa yatay seyretmeye başladı. Capo, Bitcoin 13.000 dolarlı seviyelere inene kadar yeni görüş açıklamayacağını söylemişti.

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