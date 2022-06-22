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Geçtiğimiz hafta içerisinde kripto para piyasalarında yaşanan ciddi değer kayıplarının ardından lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) fiyatı 20.000 dolar seviyelerini aşarak yatırımcılarına derin bir nefes aldırdı. Popüler analist Rekt Capital Bitcoin fiyat hareketleriyle ilgili fikirlerini Twitter üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Destek Bölgesi

21 Haziran Salı günü, Bitcoin’in fiyatı 21.500 dolar seviyesinin üzerinde ilerlemeye çalışırken karşılaştığı direnç bölgesi sonucunda yeniden bir geri çekilme yaşadığı öne sürüldü. Bitcoin’in grafiklerini ele alan analist, kripto para biriminin fiyatındaki yukarı yönlü ivmeyi sürdürebilmesi için 200 haftalık hareketli ortalamasının 22.500 dolar seviyelerine geri dönmesinin ve belirtilen bu bölgede bir destek alanı oluşturması gerektiğini öne sürdü. Uzman analist Rekt Capital açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Bitcoin’in, 200 haftalık hareketli ortalamasını bir destek bölgesi olarak geri alması gerekir. Aksi halde aşağı yönlü fiyat kırılması gerçekleşebilir.”

Bitcoin Arzı

Öte yandan kripto para borsalarındaki Bitcoin arzı, on-chain veri sağlayıcısı bir firmaya göre 3.5 yılın en düşük seviyesinde. Ayrıca firma yaptığı açıklamalarında Bitcoin arzı ile alakalı şunları söyledi:

“Bitcoin’in arz oranı, Kasım 2018 tarihinde görülen seviyelere kıyasla oldukça düşük. Bu durum gelecekteki sınırlı satış riskinin iyi bir işareti. Ayrıca son edindiğimiz verilere göre arz, borsalarda hızla yükselmeye devam ediyor ve bu da daha fazla satın alma gücünün olduğunu gösteriyor.”

Yanı sıra lider kripto para birimi Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesinden %70 oranındaki daha düşük fiyatıyla, uzun vadeli yatırımcıların birikim yapması için iyi bir fırsat olduğu belirtildi. Ayrıca uzmanlar uzun vadeli yatırımcılara tavsiye olarak, tam dibi tespit etmek yerine dört yıl sonra sağlıklı karlar elde etmek için bu noktada maliyet ortalamalarına dikkat ederek birikim yapabileceklerini öne sürdü.

Yazı kaleme alındığında kripto para piyasalarının amiral gemisi Bitcoin, yaklaşık olarak 390 milyar dolarlık bir piyasa değeri ile 20.199 dolar seviyelerinde işlem görüyor.