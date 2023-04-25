Piyasadaki bu düşüş eğiliminin etkisiyle son 1 haftada %25'in üzerinde bir değer kaybı kaydeden popüler altcoin, güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı.

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Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin’in 27.300 dolar fiyat seviyelerine kadar gerilemesi ile birlikte son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, bu süreçte değer kayıplarına hız kazandırdı. Piyasadaki bu düşüş eğiliminin etkisiyle Arbitrum (ARB), bu son 1 haftalık zaman dilimi içinde yüksek oranlarda değer kaybederek 1,3 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Bitcoin, Kritik Fiyat Seviyelerine Geriledi

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 27.300 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, bu son 1 haftada yeniden düşüş yönlü bir ivme yakaladı ve kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, bu süreçte değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1815 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,14 trilyon dolar seviyesine geriledi. Öte yandan piyasadaki volatilite gün içinde de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın güncel verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 80 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Değer Kayıpları %25’i Aştı

Bitcoin’in yeniden kritik fiyat seviyelerine gerilemesi ile birlikte kripto para piyasası son 1 haftada yeniden düşüşe geçti. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin’de yüksek oranlarda değer kayıpları kaydedildi. Piyasadaki bu düşüş eğiliminin de etkisiyle güçlü bir düşüş ivmesi yakalayan Arbitrum (ARB), son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %25’in üzerinde bir değer kaybı kaydederek 1,3 dolar seviyelerine geriledi. Kaydettiği bu düşüşlerin ardından ARB, aynı zamanda CMC verilerine göre de piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 1 haftada en yüksek oranlarda değer kaybı kaydeden kripto para birimleri arasında birinci sırada yer aldı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.