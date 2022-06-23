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İşlem hacmi bakımından lider konumda olan kripto para borsası Binance, popüler altcoin’de yaklaşan ağ yükseltmesi için destek sözü verdi.

Tezos: Jakarta 2 Yükseltmesi Yaklaşıyor!

Tezos (XTZ), ağını 27 Haziran 2022’de yükselteceğini duyurdu. “Jakarta 2” olarak adlandırılan yükseltme, ağın geçirdiği 10. yükseltme olacak. Tezos tarafından yapılan açıklamaya göre, yükseltme teklifi topluluk tarafından zaten onaylandı. Yükseltmenin Binance gibi borsalardan desteğe ihtiyacı olacak. Binance, yükseltmeyi destekleyeceğini söyleyen bir açıklama yayınladı. Tezos’a göre, Jakarta 2 yükseltmesi, ağ içindeki sorunları çözmeyi amaçlıyor. Ağın verimliliğini ve güvenliğini artırmak için tüm hatalar düzeltilecek. Bu hamlenin en önemli hedefi hackerların ağa karşı saldırısına engel olak. Tezos ekibi, bunu önlemek istiyor. Proje şu açıklamayı yaptı:

Orijinal Jakarta protokol teklifi 11’de iki kritik hata bildirdik. Bu, deneysel İşlemler (TORUs) özelliğinin uygulanmasını etkiliyor. Neyse ki, her iki sorunu da güvenle çözebildik

Yükseltmenin Tezos blok zincirinde 27 Haziran’da saat 03:30’da 2.490.369 blokta gerçekleşmesi bekleniyor. Binance, yükseltmeyi desteklemek için üzerine düşeni yapacağını söyledi. Bu nedenle, XTZ için tüm para çekme ve para yatırma işlemleri yükseltme öncesinde askıya alınacak ve yükseltme yapıldığında ve ağ stabilize olduğunda yeniden açılacak. Borsa, şu açıklamayı yaptı:

Tezos (XTZ) ağ yükseltmesi, 2.490.369 numaralı bokta 27 Haziran saat 23.30’de gerçekleştirilecektir. XTZ para yatırma ve çekme işlemleri yaklaşık olarak bu tarihinden itibaren askıya alınacaktır. XTZ ticareti bu süre boyunca etkilenmeyecektir. Binance ayrıca Tezos ile ilişkili kullanıcı hesaplarının tüm teknik ihtiyaçlarını da karşılayacaktır.

Tenderbake, Nisan’da Gerçekleşti

Tezos (XTZ), blok sürelerini azaltmak ve performansa ivme kazandırmak amacıyla konsensüs algoritmasını değiştirdi. Tezos, protokolün dokuzuncu yükseltmesinde konsensüs algoritmasını değiştirerek önemli bir güncellemeyi Nisa ayında hayata geçirmişti. Yapılan basın açıklamasına göre Ithaca 2 kod adlı protokole yapılan yükseltme, Emmy olarak bilinen mevcut konsensüs algoritmasını daha düşük blok süreleri sunan, daha hızlı işlemler gerçekleştiren ve daha kusursuz uygulamalar sağlayan Tenderbake ile değiştiriyor.

Bu güncelleme sayesinde, daha fazla geliştiricinin önde gelen hisse ispatı uygulamalarından biri olan Tezos’a taşınması tahmin ediliyor. Ayrıca, yeni yükseltmeler, yüksek verim ve ölçeklenebilirlik ile uygulamalar için genişletilmiş akıllı sözleşme işlevselliği sunuyor