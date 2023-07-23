Kasım sonundaki ChatGPT lansmanının ardından insanların yapay zekaya karşı duyduğu heyecan katlanarak arttı. OpenAI tarafından başlatılan yapay zeka chat botu kripto paraları da önemli ölçüde etkiledi. Bu alandaki projelerin birkaç ay içinde yüzde 500’ü aşan kazançlar elde ettiğini gördük. Şimdi de farklı bir altcoin Sam Altman kararını verdiği için yükseliyor.

Optimism (OP)

Popüler Ethereum ölçeklendirme çözümü OpenAI CEO’sunun kurucusu olduğu projeyi transfer ettiği için ağ aktivitelerinde önemli artışlar görüyor. Etherscan verilerine göre, Optimism Mainnet’teki günlük işlem sayısı Temmuz ayında iki kez 600.000’i aştı. L2Beat’ten alınan veriler ayrıca, layer2 ağının son 30 günde 15,95 milyon işlem gerçekleştirdiğini ve günlük ortalama saniyede 6,12 işlem yapıldığını gösteriyor.

Optimism’in işlem hacmindeki artış, Worldcoin tarafından kısa süre önce benimsenmesiyle aynı zamana denk geldi. Bu haftanın başlarında Sam Altman destekli kripto projesi, World ID ve World App’in OP Mainnet’e geçişini duyurdu.

Temel teknolojinin geçişinin ardından şimdi de kullanıcı geçişi başladı. Geçiş, Worldcoin protokolünün artık Optimism ve Polygon POS için köprülerle Ethereum üzerinde olduğu anlamına geliyor. Worldcoin Vakfı şunları söyledi;

“World ID’yi OP Mainnet‘e getirmek, Optimism’in yetenekleriyle daha da güçleneceğimiz anlamına geliyor.”

Worldcoin, göçün Superchain’i hayata geçirme çabalarının bir parçası olduğunu belirtti. Optimism Superchain, OP Zincirleri olarak bilinen ve güvenliği, bir iletişim katmanını ve açık kaynaklı bir teknoloji öbeğini paylaşan L2 zincirlerinden oluşan bir ağdır.

OP Token Yorum

Bu arada Optimism ekosisteminde de çeşitli gelişmeler yaşanacak. O(1) Labs ve RISC Zero tarafından OP chainleri için sıfır bilgi kanıt sistemlerinin uygulanmasına yönelik iki teklif onaylandı. Bu hamle, ağın yakında Polygon ve ZKSync’teki gelişmelere benzer şekilde kendi ZKP katmanlarına sahip olacağı anlamına geliyor.

2021 sonundan bu yana sıfır bilgi kanıtı alanındaki çalışmaların gelecekte daha fazla gündem olacağından bahsediyorduk. Şimdi birçok layer2 ağı bu konuda vizyonlarını açıklıyor. Hatta Polygon çoktan harekete geçti bile.

Optimism ekosistemindeki olumlu gelişmeler OP Tokenin fiyatının yükselmesine neden oldu.

Fiyat eğer 1,57 dolar üzerinde kapanışlar yapmaya devam edebilirse bu durum 2 doların üzerine yeniden çıkılmasını sağlayabilir. Orta vadeli hedef ise tekrar 2,8 dolar üzeridir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.