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Popüler Altcoin, Yönünü Yeniden Yukarı Çevirdi: Yükseliş İvmesi Devam Edecek mi?

Popüler altcoin, Bitcoin'in 22.000 dolarlık fiyat seviyesini aşması ile birlikte güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı.
16:00
13 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Çalkantılı geçen bir haftanın ardından lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yeni haftaya yükseliş ile başladı ve yeniden 22.000 dolar fiyat seviyelerini aştı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, dün akşam saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı. Cardano blokzincirinin yerel kripto para birimi ADA da son 24 saatte ortalama %8’lik bir değer artışı kaydederek yükseliş yönlü bir ivme yakaladı.

Bitcoin (BTC), Yeniden 22.000 Doları Aştı

Geçen hafta içerisinde sert düşüşler kaydeden ve 19.600 dolar fiyat seviyelerine kadar gerileyen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yeni haftanın ilk gününe yükseliş ile başladı ve yeniden 22.000 dolar fiyat seviyelerini aştı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’in 22.000 doları aşmasının ardından dün akşam saatlerinden bu yana 22.000 dolar fiyat seviyelerini aşması ile birlikte değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap verilerine göre gün içerisindeki yükselişin ardından yeniden 1 trilyon dolar seviyelerini aştı.

ADA’dan %8’lik Yükseliş

Bitcoin’in yeni haftaya değer artışları ile başlaması ile birlikte piyasadaki çoğu kripto para birimi de gün içerisinde yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Cardano blokzincirinin yerel kripto para birimi ADA da son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %8’lik bir değer artışı kaydetti ve 0,35 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Kaydettiği bu yükseliş ile birlikte ADA, CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 10 kripto para birimi arasında son 24 saatte en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto para birimi oldu. Aynı zamanda son yükselişlerin ardından ADA’nın piyasa değeri de 12 milyar dolar seviyelerine yaklaştı. Öte yandan Cardano blokzincirinin yerel kripto para birimi ADA’nın toplam işlem hacminde de son 24 saatte %80’i aşan bir artış kaydedildi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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