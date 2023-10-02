  Popüler Altcoin Bugün Google Ortaklığıyla Atacakları Adımın Müjdesini Verdi

Popüler altcoin projesi Injective, bugün açıkladığı bir duyuru ile Google Cloud ortaklığını açıkladı. Duyuruya göre DoraHacks ile ortaklaşa düzenlenecek olan Illuminate Hackathon etkinliği Google Cloud tarafından desteklenecek. Illuminate Hackathon etkinliği dört hafta sürecek ve çevrimiçi gerçekleşecek. Geliştiriciler etkinliğin ilk gününden itibaren projeleri için endüstrinin tanınmış isimlerinden yardım alarak lansman gününe kadar ürünlerini ortaya çıkarabilecek.

Etkinlik İçin Başvurular Başladı

Illuminate Hackathon etkinliği Web3 alanında çalışan yazılımcıların Injective ekosistemi için projelerini sergilemek üzere duyuruldu. Buna göre yaratıcılık ve yenilik odaklı etkinlik, özellikle Google Cloud ortaklığı ile birçok geliştiricinin ilgisini çekiyor.

Injective ekibi ekosistemin her alanında gelişmek ve kullanıcılarına hitap edebilmek için tüm sektörleri kapsayan bir ödül sistemi geliştirdi. Ayrıca Injective ve Google Cloud, etkinlik kapsamında dereceye gire projelerin hayata geçmesi için teknik rehberlik, mentorluk ve para ödülü sağlayacak. DoraHacks üzerinden alınacak olan başvurular için panel erişime açıldı.

Illuminate Hackathon etkinliği, Injective ekibinin Web3 projelerini desteklemek amacıyla ortaya çıkardığı bir panel. Burada dereceye giren proje sahiplerine 100.000 dolarlık bir ödül havuzu ve çeşitli ödüller sunuluyor. Dünyanın her yerinden başvuru kabul eden etkinlik sayesinde geliştiriciler blockchain endüstrisinde ses getirebilecek Web3 projeleri yaratmak için davet ediliyor.

Bir Yarışmadan Daha Fazlası Sunulacak

Teknoloji uzmanları, araştırmacılar, projeler ve finans kurumlarının bir araya geleceği Illuminate Hackathon etkinliğinde projelerin hangi aşamada olduğuna bakılmaksızın teşvik edilmesi bu alanda bir ilkin yaşanmasını sağlıyor.

Katılımcılar projelerini DeFi, NFT, SocialFi, oyun ve daha fazla sektöre yönelik oluşturabilirken potansiyel fikirlerin bir listesi de önümüzdeki günlerde resmi Injective sitesinden yayınlanacak. Kayıt dönemi 2 Ekim ve 31 Ekim arasında sürecek olan etkinliğin proje değerlendirmesi 1 Aralık ila 13 Aralık tarihleri arasında sürecek.

Katılımcılara her yönden destek sağlanacak olan etkinlikte bireysel katılımcılar kendi gruplarını da oluşturabilecek. Dört haftalık etkinlikte çeşitli atölye çalışmaları, paneller ve özel çalışma saatleri de olacak. Ayrıca geliştiriciler Injective, Google Cloud ve DoraHacks tarafından sağlanacak kaynakların yanı sıra Injective Labs ekibinden de doğrudan mentorluk alabilecekler.