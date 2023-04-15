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Popüler 3 Altcoin Patlamak Üzere! İşte Fiyat Hedefleri!

Kripto para yatırımcıları 3 altcoinin fiyatında devasa ralliler görebilir. Peki kaç dolar hedefleniyor?
01:20
15 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatı uzun bir aranın ardından 31.000 dolara ulaştı ve şimdi 30.400 dolardan alıcı buluyor. Altocoinler hareketlendi. Bitcoin dominasyonu ise Ethereum (ETH) fiyatındaki artışla birlikte %1’in üzerinde düştü. Azalan BTCD daha fazla altcoinin ralliye başlamasını sağlayabilir. Peki önümüzdeki günlerde hangi altcoinler yatırımcısına kazanç getirebilir?

Altcoinler Yükseliyor

Uzun süredir böylesine güçlü bir yükseliş dalgası görülmemişti. Binance borsasında işlem gören birçok altcoin güne çift haneli artışla devam ediyor. Yatırımcılar heyecanlı ve önceki yükselişlerden farklı olarak düşük maliyetli long pozisyonların azlığı Bitcoin rallisinin bir süre daha devam edebileceğini gösteriyor. Öte yandan Mayıs başında yapılacak Fed toplantısından önce gelen veriler artık faiz artışlarında sona gelinmiş olabileceğini gösteriyor. İşte önümüzdeki günlerde fiyatı patlayabilecek 3 altcoin.

Solana (SOL)

Solana özellikle FTX çöküşünden çok etkilendi. Fiyat daha sonra 36’dan 12 dolara düştü. 2023 yılında SOL tokenı fiyat olarak toparlanmayı başardı. Önümüzdeki haftalarda Solana en iyi performans gösteren altcoinlerden biri olacak gibi görünüyor. 8 dolar dibinde Vitalik Buterin’den gelen destek yoğun kurumsal satışların etkisini zayıflattı. İlgi arttı ve fiyat yeniden 20 doları aştı.

Son dört gündür SOL Coin fiyatı 20 dolardan istikrarlı bir toparlanma yaşıyor. Yazı hazırlandığı sırada fiyat 24 doların üstünde ve kısa vadede 27 dolar hedeflenebilir. Bu bölgenin aşıldığı senaryoda 38 dolarlık direnç bölgesi hedeflenecektir.

Dogecoin (DOGE)

Meme coinler en spekülatif altcoinler arasındadır. Dogecoin de son birkaç gün içinde bu görevin hakkını vermeyi başardı. Bir haftadan daha uzun bir süre önce, Twitter logosu Dogecoin maskotu olan Shiba Inu cinsi köpekle değiştirildi. Sonuç olarak, Dogecoin fiyatı dakikalar içinde patladı. Ancak yine de Elon Musk’ın hamleleri ara yükselişler yaşanmasını sağladı. Muzip milyarder yeniden fiyatı yükseltebilecek hamleler yapabilir.

DOGE Coin eğer 0,084 dolar üzerinde güçlü kalabilirse mevcut 0,088 dolarlık fiyatın 0,1 dolara ulaştığını görebiliriz.

Arbitrum (ARB)

Henüz piyasaya yeni sürüldü ve devasa bir ekosistemi var. Potansiyeli oldukça yüksek ve rakibi OP Token ile karşılaştırıldığında fiyatının daha da artması muhtemel. Kısa vadede 1,7 doların üstünde tutunan fiyatın 3 dolara doğru hızlı bir yükseliş yaşaması şaşırtıcı olmaz.

Airdropların satış baskısı zayıfladı ve yatırımcılar sonraki boğa sezonuna hazırlık olarak henüz piyasaya yeni sürülmüş potansiyeli yüksek altcoinlere odaklanıyor.

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