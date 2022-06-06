Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etme kararı birçokları için sürpriz oldu, ancak hükümet bu adımın ülke için bağımsız bir finansal geleceği güvence altına alacağını savunuyor. Batılı kaynaklar ise Rusya'ya işaret ediyor.

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Orta Afrika Cumhuriyeti’nin Bitcoin’i (BTC) yasal para birimi olarak kabul etme kararı, birçokları için sürpriz oldu, ancak hükümet bu adımın ülke için bağımsız bir finansal geleceği güvence altına alacağını savunuyor. Batılı kaynaklar ise Rusya’ya işaret ediyor.

Ülkenin başkanı Faustin-Archange Touadéra, BBC’ye Elon Musk’ın şifreli kripto para birimi tweet’lerini takip ettiğini söyledi. Touadéra, geçen ay Twitter hesabına Latince bir ifade olan “Vires in Numeris” sloganını ekledi. Bu, ”sayıların gücü”anlamına geliyor ve Bitcoin ile ilişkilendiriliyor. Ülkenin, El Salvador’dan sonra Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul eden ikinci ülke olması kripto para sektöründe büyük heyecan yarattı ancak bu karar küresel çapta büyük eleştiri aldı. Mineral bakımından zengin ülke, dünyanın en fakir ülkelerinden biri konumunda. Yaklaşık on yıl süren bir iç savaş, ülkeyi adeta harabeye çevirdi. Hükümet, isyancılara karşı mücadelesine yardım etmesi için Rusya destekli paralı asker gurubu olan Wagner ile anlaşma yaptı.

Bu fakir Afrika ülkesinin Bitcoin kararı birçok kişinin kafasını karıştırdı. Bazılarına göre, bu hamle Fransa’nın kolonisi olan Orta Afrika Cumhuriye’tinin siyasal anlamda Rusya’ya doğru eksen kayması olabileceğini iddia ediyor. Başkent Bangui’de, Bitcoin‘i ödeme aracı olarak kabul eden dükkanlar veya kafeler gibi işletmelerde ani bir ekonomik patlama olmadı. Zaten, bir mucizenin beklenmesi de rasyonel değil. 2020 yılına ait bir araştırmaya göre, 10 Orta Afrikalıdan dokuzunun internete erişimi yok. Bu, Bitcoin kullanmak için bir ön koşul. Bu durum, sağlam bir elektrik ve internet arzı olmayan fakir bir ülkenin neden aniden Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak ilan edilmesinin sorgulanmasına neden oldu.

Elmas ve Altın Madenleri, İştah Kabartıyor

27 Nisan’da açıklanan Bitcoin yasasına, “ülkemiz için yeni fırsatlar” yaratacağı dışında çok az açıklama eşlik etti. Başkan Touadéra’nın Mayıs ayındaki tweet’inde Sango adlı bir projeyi duyurdu. Projenin hedefi, “kripto para yatırımına inanan herkes için harika bir fırsat” yaratmak. Ülke, diğer minerallerin yanı sıra önemli elmas ve altın yataklarına sahip ve Bitcoin, yatırımcıları ülkeye çekmenin daha kolay bir yolu olarak görülüyor. Başkan Touadéra, Sango projesine atıfta bulunarak şu açıklamayı yaptı:

Resmi bürokrasi, önümüzdeki en büyük engellerden biriydi. Çözüm, ekonomik felsefemizi yeniden düşünmekti.

Başkent Bangui’de tropikal meyve satan Edith Yambogaze BBC’ye kripto paranın ne olduğunu anlamadığını, bir akıllı telefonunun olduğunu ama kripto para alıp satmak için yeterince iyi internetinin olmadığını söyledi. Esnaf, ayrıca kripto paralara güvenmediğini çünkü internette dolandırıcılık yapan birçok insanın olduğunu vurguladı. Ülkenin önde gelen ekonomistlerinden biri olan Dr Viswanath-Natraj, avantajlar olsa da, yatırımcıların ülkenin finansal istikrarı konusundaki endişelerinin aslında faiz oranlarını artırabileceğini ve Bitcoin fiyatındaki volatilitenin insanların birikimlerine zarar verebileceğini savunuyor.

IMF’ten Kritik Uyarı

Kamerun merkezli Orta Afrika Devletleri Bankası (BEAC), CAR’ın Fransa tarafından desteklenen ve bölgedeki diğer beş ülke tarafından paylaşılan para birimi olan CFA frangı’nı yönetiyor. Banka, yasadan memnun değil. Nisan ayında bankanın müdürü Abbas Mahamat Tolli ülkenin Maliye Bakanı Hervé Ndoba’ya gönderdiği bir mektupta, Bitcoin yasası konusunda uyardı.

Yetkili, bölgedeki finansal istikrarı etkileyebileceğini söyleyerek ülkeyi yasayı yürürlükten kaldırmaya çağırdı. Bloomberg’in bildirdiğine göre, Uluslararası Para Fonu da şeffaflık ve ekonomik zorluklar” gündeme getirdiğini söyleyerek yasayı eleştirdi.