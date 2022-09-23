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Piyasaya Para Akacak: Dev Bankadan Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarına Müjdeli Haber!

Kripto para sektörünün hızla genişliyor oluşu, her geçen gün daha fazla finans kurumunu müşterileri için kripto paralarla ilgili hizmetler ve ürünler sunmaya itiyor.
14:00
23 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para sektörünün hızla genişliyor oluşu, Singapur’un en büyük bankası DBS de dahil olmak üzere her geçen gün daha fazla finans kurumunu müşterileri için kripto paralarla ilgili hizmetler ve ürünler sunmaya itiyor. Bloomberg’den Natalie Ching Mun Choy’un bugünkü haberine göre DBS, DBS Hazinesi’nin 100 bin yatırımcısı için kripto para ticareti hizmetlerine erişiminin önünü açtı.

Varlıklı Müşteriler Kapsam Dahiline Alındı

Bankanın operasyonlarının bu bölümü, yatırım yapılabilir varlıkları en az 246 bin ABD doları olan varlıklı müşterileri kapsıyor ve yeni gelişme, DBS Digital üzerinde Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) ve XRP (XRP) gibi kripto paraların ticaretini yapmalarına imkan tanıyor. Şu andan itibaren, bu grupta yer alan müşteriler, bankanın kripto para alım satım operasyonlarına minimum 500 dolar yatırımla katılabilirler. Bundan önce bu seçenek yalnızca kurumsal yatırımcılara, aile ofislerine ve ayrıca DBS Private Bank ve DBS Treasures Private Clients müşterilerine sunuluyordu.

Haber, DBS bankasının borsası DBS Digital, kripto para piyasalarındaki yüksek volatiliteye rağmen, kurumsal ve profesyonel yatırımcılar için sadece üyelere özel platformunda gerçekleştirilen kripto para işlemlerinin hacminde Nisan ayına kıyasla Haziran ayında dört kattan fazla artış olduğunu bildirmesinden bir ay sonra geldi. DBS CEO’su Piyush Gupta, Şubat ayında bankanın yıl sonuna kadar bireysel kripto para ticareti masası başlatma planlarını ana hatlarıyla açıklamış ve yılın ilk yarısını mevcut müşterileri için kripto varlık ticaret masasına erişimi iyileştirmeye adadıklarını belirtmişti.

Singapur Para Otoritesi ve Kripto Paralar

Singapurlu dev banka, 2021’in Ağustos ayında varlık yöneticilerine ve işletmelere kripto para alım satım hizmetleri sunmak için Singapur Para Otoritesi’nden (MAS) “prensipte” izin almış ve ardından kurumsallar için dijital varlık alım satım masasını açmıştı.

Öte yandan MAS’tan sorumlu Bakan Tharman Shanmugaratnam, düzenleyicinin kripto paralara temkinli yaklaştığını belirtmiş, bu tür varlıkların ticaretine herhangi bir bireysel katılıma karşı olduğunu söylemişti. Haziran ayının başında, düzenleyicinin CTO’su Sopnendu Mohanty, MAS’ın kripto para sektöründeki kötü aktörlere yaklaşımda acımasızca sert olacağını ifade etmişti.

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