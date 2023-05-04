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Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!

Dün gece saatlerinde yeniden yükselişe geçen lider kripto para birimi Bitcoin, yeniden 29.000 dolar fiyat seviyelerini aştı.
13:47
4 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasında gözler FED faiz kararındaydı. Dün Türkiye saatli ile 21.00’da FED, politika faizinde 25 baz puanlık bir artış daha gerçekleştirdi. Kripto para piyasası, faiz kararının açıklandığı saatlerde nispeten yatay seyretse de Bitcoin, dün gece saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 29.000 dolar fiyat seviyelerini aştı.

Bitcoin, Yeniden 29.000 Doları Aştı

Hafta içerisinde yaşanan güncel gelişmeler, kripto para piyasasının yeniden hareketlenmesine neden oldu. Piyasada gözler FED faiz kararındayken dünden bu yana kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. FED, 25 baz puanlık bir faiz artışı gerçekleştirdi. Kripto para piyasası, FED faiz kararının açıklandığı saatlerde nispeten yatay seyretse de gece saatlerinde Bitcoin yeniden yükselişe geçti.

Dün gece saatlerinde yeniden yükselişe geçen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’ye yakın bir değer artışı kaydederek 29.000 dolar seviyelerinin üzerine çıktı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içerisinde düşük oranlarda değer artışları kaydetti. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1900 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,19 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Ayrıca Coinglass’ın paylaştığı verilere göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Lider kripto para birimi Bitcoin’in 29.000 dolar seviyesini aşması ile birlikte gün içerisinde yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimleri de oldu. WOO Network (WOO), Conflux (CFX), Fantom (FTM), Flow (FLOW), Render Token (RNDR), Curve DAO Token (CRV), Internet Computer (ICP), Trust Wallet Token (TWT) ve Aave (AAVE) ise kaydettiği son yükselişlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto varlıklar oldu.

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