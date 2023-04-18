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Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!

Kripto para piyasası, Bitcoin'deki değer artışlarının etkisiyle gün içerisinde yeniden yükseliş ivmesi yakaladı.
16:40
18 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 30.300 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içinde yeniden yükselişe geçti ve değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, son yükselişlerin de ardından CoinMarketCap’in (CMC) güncel verilerine göre 1,28 trilyon dolar seviyelerini aştı.

Bitcoin (BTC), Güne Yükseliş ile Başladı

Güne yükseliş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), CMC verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3’ün üzerinde bir değer artışı kaydederek 30.300 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin’in güne yükseliş ile başlaması ile birlikte kripto para piyasasındaki çoğu altcoin de gün içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 2100 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,28 trilyon dolar seviyesini aştı. Öte yandan piyasadaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Internet Computer (ICP) ve Arbitrum (ARB) ise piyasadaki yükselişin de etkisiyle gün içerisinde çift haneli değer artışları kaydetti.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Bitcoin’deki yükselişlerin etkisiyle kripto para piyasası da yönünü yeniden yukarı çevirdi ve kripto para piyasasındaki çoğu altcoin gün içinde değer artışlarına hız kazandırdı. Internet Computer (ICP), Arbitrum (ARB), Oasis Network (ROSE), Synthetix (SNX), Theta Network (THETA), Chainlink (LINK), Zilliqa (ZIL), dYdX (DYDX) ve Mina (MINA) ise kaydettikleri son yükselişlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer artışları kaydeden kripto para birimleri oldu.

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