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Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Bitcoin (BTC), son 24 saatte ortalama %1,5'lik bir değer artışı kaydederek 28.000 dolar fiyat seviyelerini aştı.
13:49
24 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün akşam saatlerinde yeniden yükselişe geçti ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %1,5’lik bir değer artışı kaydederek 28.000 dolar fiyat seviyelerinin üzerine çıktı. Ethereum (ETH) da kaydettiği son değer artışlarının ardından 1785 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye devam ederken Litecoin (LTC) ise sabah saatlerinde de değer artışlarına hız kazandırdı.

Bitcoin (BTC), 28.000 Doların Üzerinde

Kripto para piyasası, hafta içinde de oldukça hareketli bir süreç geçirdi. Bitcoin (BTC), hafta içinde FED faiz kararının açıklanması ile birlikte 27.500 dolar fiyat seviyelerine gerilemesinin ardından dün akşam saatlerinde yeniden yükselişe geçti. Bitcoin, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %1,5’lik bir değer artışı kaydederek yeniden 28.000 dolar fiyat seviyelerinin üzerine çıktı. Ethereum (ETH), 1785 dolar fiyat seviyelerine ulaşırken kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap verilerine göre 1,17 trilyon dolar seviyelerini aştı.

Litecoin’den Ortalama %15’lik Ralli

Litecoin, hafta içinde kripto para piyasasındaki yön belirsizliğine karşın son günlerde değer artışlarına hız kazandırarak güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Hafta başından bu yana %15’i aşan bir değer artışı kaydeden LTC, 92 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı ve günün öne çıkan kripto para birimleri arasında yer aldı. Aynı zamanda bu yükselişlerin ardından LTC’nin piyasa değeri de CoinMarketCap verilerine göre 6,8 milyar dolar seviyelerine ulaştı.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer artışları kaydeden ilk 3 kripto para birimi Mask Network (MASK), Neo (NEO) ve Mina (MINA) olurken, en yüksek oranlı değer kaybı kaydeden kripto para birimleri ise Arbitrum (ARB), Conflux (CFX) ve Optimism (OP) oldu. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatte ortalama 200 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

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