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Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!

Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1,5'e yakın bir değer artışı kaydeden Bitcoin (BTC), 25.000 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.
14:15
16 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son haftalarda oldukça yüksek volatiltede fiyat hareketleri kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de %1,5’e yakın bir değer artışı kaydederek 25.000 dolar fiyat seviyelerine yaklaştı. Ancak piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içerisinde düşük oranlı değer kayıpları kaydetti. Kripto para piyasasının toplam değeri ise 1,08 trilyon dolar seviyelerine kadar geriledi.

Bitcoin (BTC), 25.000 Dolar Seviyelerine Yaklaştı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), geçen hafta içerisinde 19.600 dolar fiyat seviyelerine kadar gerilemesinin ardından hafta başından bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 24.500 dolar ile 26.000 dolar fiyat seviyeleri arasında işlem görmeye başladı. Ancak kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içerisinde düşük oranlı değer kayıpları kaydetti. Ethereum (ETH), kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 1670 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 1,08 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de hafta boyu ciddi bir artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 200 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Piyasadaki çoğu kripto para birimi, son 24 saatte düşük oranlı değer kayıpları kaydetse de GMX, BNB, Bitcoin (BTC), PancakeSwap (CAKE) ve Monero (XMR) kaydettikleri son yükselişlerin ardından CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto varlıklar oldu. Öte yandan Maker (MKR), Filecoin (FIL), Lido DAO (LDO), Stacks (STX) ve Aptos (APT) ise yine piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında son 24 saatte en yüksek oranlı değer kayıpları kaydeden kripto para birimleri arasında yer aldı.

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