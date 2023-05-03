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Hafta başından bu yana düşüş yönlü bir ivme yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’nin üzerinde bir değer artışı kaydederek yeniden yükselişe geçti ve 28.000 dolar seviyesini aştı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içinde düşük oranlarda değer artışları kaydetti. Kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,17 trilyon dolara ulaştı.

Bitcoin Yeniden Yükselişte

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta başından bu kaydettiği değer artışlarının ardından sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçerek son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’nin üzerinde bir değer artışı kaydetti ve 28.650 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ethereum (ETH) da kaydettiği son değer artışları ile birlikte yeniden 1870 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre son 24 saatte kaydedilen yükselişlerin ardından 1,16 trilyon dolar seviyelerinden 1,17 trilyon dolar seviyelerine yükseldi. Ayrıca kripto para piyasasında son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde Coinglass’ın paylaştığı verilere göre ortalama 50 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kaydettikleri son fiyat hareketlerinin ardından ise BNB 320 dolar seviyelerinden, XRP 0,45 dolar seviyelerinden, Cardano (ADA) 0,38 dolar seviyelerinden, Dogecoin (DOGE) 0,07 dolar seviyelerinden, Polygon (MATIC) 0,98 dolar seviyelerinden ve Solana (SOL), 21 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Öte yandan lider kripto para birimi Bitcoin’in 28.650 dolara ulaşması ile birlikte yeniden yükselişe geçen Stacks (STX) da son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %20’ye yakın bir değer artışı kaydederek güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı ve 0,81 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kaydettiği bu yükselişlerin ardından Stacks (STX), CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimleri arasında birinci sırada yer aldı.