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Amerika Birleşik Devletleri’nde tırmanan bankacılık krizi, kripto para piyasasının da son haftalarda oldukça çalkantılı bir süreç geçirmesine neden oldu. Geçen hafta içerisinde 19.600 dolar fiyat seviyelerine kadar gerileyen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta başından bu yana kaydettiği değer artışlarının ardından 24.000 dolar fiyat seviyelerini aştı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, son 24 saatte değer artışlarına hız kazandırdı.

Bitcoin (BTC), 24.000 Dolar Seviyelerini Aştı

Kripto para piyasası, ABD’de son haftalarda tırmanan bankacılık krizinin de etkisiyle oldukça çalkantılı bir süreç geçirdi. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), geçen hafta 19.600 dolar fiyat seviyelerine kadar gerilemesinin ardından hafta başından bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 25.000 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, Bitcoin’deki yükselişin de etkisiyle son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışları ile birlikte 1670 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre yeniden 1 trilyon doları aştı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Son haftalarda yaşanan bu çalkantılı süreç, kripto para piyasasındaki volatilitenin önemli ölçüde artmasına neden oldu. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 200 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Ayrıca USDC’nin hafta içerisinde 0,9 dolar seviyelerine gerilemesi ile birlikte de USDT’nin stabil kripto para birimleri arasındaki dominasyonunda da önemli bir artış kaydedildi. Öte yandan Conflux (CFX), OKB (OKB), Optimism (OP), dYdX (DYDX) ve Fantom (FTM), CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte en yüksek oranlı değer artışları kaydeden kripto para birimleri arasında yer aldı ve günün öne çıkan kripto para birimleri oldu.