Kripto para piyasaları kan kaybetmeye devam ediyor. BTC, haftalık kapanışa saatler kala 20 bin doların altına düştü. 2021'in sonundan bu yana düşüş trendinde olan en büyük kripto para, yalnızca 1 haftada yüzde 30'un üzerinde değer kaybetti.

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Bitcoin öncülüğünde kripto para piyasaları kan kaybetmeye devam ediyor. BTC, haftalık kapanışa saatler kala 20 bin doların altına düştü. 2021’in sonundan bu yana düşüş trendinde olan en büyük kripto para, yalnızca 1 haftada yüzde 30’un üzerinde değer kaybetti ve yatırımcılar sıklıkla Bitcoin neden düşüyor, Bitcoin ne olacak sorularını sormaya başladı.

Kripto Koku ve Açgözlülük Endeksi “6” Seviyesinde

Kripto para piyasalarında korku zirve yapmış durumda. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, 6 değeri ile piyasada aşırı korkunun hakim olduğuna işaret ediyor.

Endeks, 5 değerine ulaştığı 2019’un Ağustos ayından bu yana ikinci en düşük seviyede seyrediyor oluşu kripto para piyasalarındaki genel duygunun aşırı korkudan ibaret olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor.

Önemli Destek Seviyesi Kaybedildi

Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi’nin en son 3 yıl önce görülen tarihi dip seviyeye dayanmasının ardından BTC, bir önceki ATH seviyesi olması bakımından oldukça önemli olarak gösterilen 20 bin dolardaki destek bölgesini kaybetti ve hızla 18 bin 742 dolara gerileyerek yerel dip bölgesine ulaştı.

Kripto türevleri devi BitMEX‘in kurucusu ve eski CEO’su Arthur Hayes, dün yayımladığı blog yazısında, hafta sonlarının düşük ticaret hacminden dolayı Bitcoin ve Ethereum‘un sırasıyla 20 bin ve bin doların altında daha fazla zarara neden olabileceği konusunda uyarmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Ne kadar düşebiliriz? Bunu hafta sonunda öğreneceğimize inanıyorum. Bu hafta Bitcoin ve Ether etkileyici bir şekilde sırasıyla 20 bin dolar ve bin dolardan sıçradı. Kripto para borsalarına hiçbir yeni kirli itibari paranın yatırılamayacağı bir hafta sonu boyunca bu seviyelere yeni bir saldırı gelebilir mi?

Bitcoin’in 20 bin dolar desteğini kaybetmesiyle ilgili benzer bir analiz de kripto para topluluğunun önde gelen üyelerinden Alex Krüger’den geldi. Krüger’in analizine göre, en büyük kripto paranın 20 bin dolar desteğini kaybetmesi piyasada düşen bıçağı tutma trendini başlatabilir:

20 bin doları kripto para piyasasının geleceği için belirleyici olarak görüyorum. BTC, 20 binin üzerinde ve bir risk varlığı olarak işlem görmeye devam edebilir. 20 binin üzerindeki BTC ile kripto para piyasası bir şekilde yatırım yapılabilir bir varlık sınıfı olmaya devam eder. Aşağıda ise sadece düşen bıçağı tutmaya çalışanlar, perakende DCA’lar, yatırımcılar ve madenciler nefret ve öfke kusar.

Öte yandan BTC’deki son çöküşleri tutarlı bir şekilde öngörmesiyle yakından takip edilen kripto para analisti Rekt Capital’in uzun zamandır savunduğu teze göre, en büyük kripto para 15 bin dolara kadar düşebilir. Analistin bu tezi, Bitcoin‘in geçmişte 200 günlük hareketli ortalamanın yüzde 14 ila yüzde 28 altına düşme eğilimine dayanıyor.

Rekt Capital, “BTC şu anda 200 günlük hareketli ortalamasının yüzde 15 altında ama eğer 2020’nin Mart ayındaki gibi aşağı yönlü fitil derinliği ile 200 günlük hareketli ortalamanın altına tekrar inilecek olursa yaklaşık 15 bin 500 dolar ziyaret edilebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Önde gelen piyasa analistleri, bir süredir en büyük kripto paranın 12 bin ila 13 bin dolar aralığına düşebileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor ve alım yapma konusunda aceleci davranmamaları konusunda uyarıyordu.