Bitcoin (BTC), 32.000 doları geçme girişiminde başarısız oldu ve son 24 saat içinde önemli ölçüde düştü. Uzmanlar ise BTC'nin daha da düşebileceğini öngörüyor.

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Bitcoin (BTC), 32.000 doları geçme girişiminde başarısız oldu ve son 24 saat içinde önemli ölçüde düştü. Uzmanlar ise BTC’nin daha da düşebileceğini öngörüyor.

BTC, %5’in üzerinde düşüşle 29.535 dolara geriledi. Lider kripto para birimi, bir aydan fazla bir süredir aynı dar aralığa bağlı kalarak hareket ediyor. Ayrıca kısa vadede fiyat artışına ivme kazandıracak önemli bir faktör yok. Aksine, teknik göstergeler BTC’nin önümüzdeki birkaç hafta içinde 24.000 doların altına düşebileceğini gösteriyor. BTC’nin, bu hafta açıklanacak olan önemli ABD enflasyon verileri öncesinde daha fazla satış baskısı görmesi bekleniyor. Kripto para sektörüne yönelik artan düzenleyici incelemeler gibi diğer faktörler de BTC için daha fazla kayıp anlamına gelebilir. Popüler kripto para analisti SmartContracter’a göre BTC, bir ayı bayrağı formasyonu oluşturdu ve bu da fiyatın daha da düşebileceği anlamına geliyor.

Analist, BTC‘nin 24.000 doların altına düşmesini bekliyor. Bu da bir satın alma fırsatı olabilir. Uzmanlar BTC’nin son fiyat hareketinin, tokenin %50’nin üzerinde bir düşüşle 3.000 dolara kadar düşmeden önce birkaç ay boyunca dar bir aralıkta işlem gördüğü 2018’de gözlemlenen modele benzediğini iddia ediyor. Ayrıca, o yılın Federal Rezerv’in 2022’den önce faiz oranları en son artırdığı yıl olduğu göz önüne alındığında, BTC’nin de 2018’e benzer şekilde hareket etmesi muhtemel. Bu nedenle, daha fazla faiz oranı artışı ile BTC daha fazla değer kaybedebilir.

Yasa Tasarısı, Bitcoin Fiyatını Etkileyebilir

Bu Cuma günü açıklanacak olan Mayıs ayı ABD enflasyon verilerinin, önümüzdeki haftalarda piyasa duyarlılığını belirlemede temel bir rol oynaması bekleniyor. Enflasyonun Nisan ayında hafifçe düşmesinin ardından, trader’lar Mayıs ayına kadar enflasyonda daha fazla düşüş olup olmayacağını bekliyor.