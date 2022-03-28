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Piyasadaki Yükseliş İvmesi Devam Ediyor: Bitcoin (BTC), 47.000 Doları Aştı!

Bitcoin (BTC), kaydettiği son yükseliş hareketleri ile birlikte 47.000 dolar fiyat seviyelerini aştı.
08:43
28 Mart 2022
Yazar: Ali Eren Girişken

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde kaydetmeye başladığı yükseliş hareketlerine hız kazandırarak 47.000 dolar fiyat seviyelerini aştı. Bitcoin’deki bu değer artışı, kripto para piyasasına güçlü bir yükseliş ivmesi kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son yükseliş hareketleri ile birlikte 3.330 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinGecko verilerine göre 2,21 trilyon dolara ulaştı.

Bitcoin (BTC), 47.000 Dolar Fiyat Seviyelerini Aştı

Bitcoin (BTC), günün ilk saatlerinde kaydetmeye başladığı güçlü yükseliş hareketleri ile birlikte 46.000 dolar fiyat seviyelerini aşmasının hemen ardından kısa bir süre sonra 47.000 dolar fiyat seviyelerini de geride bıraktı. Gün içerisinde anlık olarak 47.650 dolar fiyat seviyelerine iğne atan lider kripto para birimi, kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte ise 47.200 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Piyasadaki Güçlü Yükseliş İvmesi Devam Ediyor

Lider kripto para birimi Bitcoin’deki bu değer artışı, kripto para piyasasına da güçlü bir yükseliş ivmesi kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son yükseliş hareketleri ile birlikte 3.330 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Çoğu altcoin, piyasadaki bu yükseliş ivmesi ile yüksek oranlı değer artışları kaydetmeye başladı. Piyasadaki bu güçlü yükseliş ivmesi ile birlikte kaydettikleri son yükseliş hareketlerinin ardından BNB 433 dolar, XRP 0,87 dolar, ADA 1,18 dolar, SOL 108 dolar, LUNA 95 dolar, AVAX 91 dolar ve DOT ise 22 dolar fiyat seviyelerini aştı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinGecko verilerine göre 2,21 trilyon dolara ulaştı.

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