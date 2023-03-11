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Piyasadaki Sert Düşüşün Kurbanı Olmuştu! Bu Altcoin’de Yükseliş Her An Başlayabilir Ama…

Kripto dostu bir banka olan Silicon Valley Bank'ın (SIVB) batması sonrası yer yerinden oynadı. SIVB'nin batışı kripto para piyasası üzerinde büyük volatiliteye neden olurken bu altcoin de payına düşeni aldı.
11:08
11 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto dostu banka olan Silicon Valley Bank’ın (SVB) batması piyasaları sarstı. SVB’nin batışı kripto para piyasası üzerinde yüksek volatiliteye neden olurken, kripto paraların büyük çoğunluğu üzerindeki satış baskısını artırdı. Tüm bunların bir sonucu olarak Polygon‘un yerel varlığı MATIC’de devam eden düzeltme fiyattaki düşüşü 0,786 Fibonacci geri çekilme seviyesinin birleşik desteği olan 0,94 dolara kadar devam ettirdi. Alıcılar şimdi trend kontrolünü ele alabilir mi yoksa önümüzdeki günlerde daha fazla düşüş mü olacak, gelin daha yakından bakalım.

Polygon Fiyat Analizi

Kripto para piyasası haftanın son ABD işlem saatinin ardından satış baskısının hafiflediğini gördü. Başkan Joe Biden, ABD  ekonomisinin doğru yönde ilerlediğini ve bu nedenle gelecekteki faiz artırım sürecinde Fed’in bir miktar frene basacağını ima etmesi piyasalar bir nebze de olsa rahatlattı. Biden’ın bu açıklamasının ardından MATIC fiyatı 0.786 Fibonacci ve 0,94 dolardaki birleşik destekten yukarı yönelerek yüzde 13 değer kazandı ve mevcut seviye olan 1,07 dolara ulaştı.

MATIC fiyatının 0,786 gibi düşük bir Fibonacci geri çekilme seviyesine düşmesi, alıcıların gücündeki zayıflığı gösteriyor olması bakımından önemli. Bu nedenle, popüler altcoin’le ilgilenen yatırımcıların fiyattaki düzeltme sonrası bir ralli olacağından emin olmak için daha iyi bir onaya ihtiyacı var. Gelen alımlarla son yükselişin tersine dönmesi MATIC fiyatının yüzde 8-10 oranında artmasını ve 1,16 dolardaki önemli direncin yeniden test edilmesine neden olabilir. Yatırımcıalrın MATIC’in yakın gelecekteki fiyatını etkileyecek bir geri dönüş veya kırılma olarak bu seviyeyi dikkatle takip etmeleri gerekiyor.

MATIC İçin Teknik Göstergeler

Düşüş bölgesinde seyreden günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) eğilimi, piyasadaki duyarlılığın düşüş yönünde olduğunu gösteriyor. 20 ve 50 Üstel Hareketli Ortalamalar (EMA’lar) 1,19 dolar seviyesinin yakınında düşüş trendi çizgisine yaklaşmış durumda. Bu, 1,19 doların alıcılar için güçlü bir direnç bölgesi olmasını destekliyor.

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