BITCOIN (BTC)

Bitcoin’deki Artış Sonrası Yanılan Analist Kendini Böyle Savundu

Özet

  • Ünlü analist Crypto Capo bugün X’ten bir paylaşım yaptı.
  • Paylaşımda Capo kendini savunuyor.
  • Capo kendi planına sadık kaldığını ifade ediyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para dünyasında yatırımcılara yönelik olarak yapılan tahmin yorumlarının elbette ayrı bir değeri var. Bu tahminlerden kimisi gerçekleşirken kimisi de gerçekleşmeyebiliyor. Gerçekleşmediği zaman açıklama yapmak en az gerçekleştiği zaman açıklama yapmak kadar değerli. Bu nedenle Crypto Capo’nun bugünkü açıklamasına da değer yüklü bakmak lazım. Analistin geçmişte yaptığı tahminlerin tutmaması nedeniyle kendisine yönelik olarak yapılan eleştirilere neler dediğine bakalım?

Crypto Capo Tahminleri Tutmayınca Bu Açıklamayı Yaptı

Crypto Capo, son haftalarda ve aylarda birçok kişinin portföylerini büyütmede elde ettiği yaygın başarıyı kabul ediyor. Crypto Capo, başkaları için duyduğu mutluluğu ifade ederken, kendi stratejisi hakkında da fikir veriyor ve titiz analizlere olan bağlılığını ve tüm kripto para piyasasının makro düzeyde değerlendirilmesine olan bağlılığını vurguluyor.

Bu yaklaşım, genellikle kripto alanını çevreleyen gürültüyü azaltırken piyasa eğilimlerini ayırt etmek için yüzlerce saat ayırmayı içeriyor. Analist bu noktada gerekli olan zaman ayırmayı yaptığı düşüncesinde. Ayrıca bu görüşüyle eleştirilere de yanıt vermiş oluyor.

Piyasa Dinamiklerinin Ortasında Analizde Kararlı Kalmak

Crypto Capo, piyasada yaygın olan dalgalanmalardan ve duygulardan etkilenmeden, kapsayıcı piyasa analizinde kararlı olmaya devam ediyor. Ticarete daha aktif bir şekilde dahil olması gerektiğini düşünenlerin olası eleştirilerine rağmen Crypto Capo, kripto dünyasında gezinirken kişisel kararların öneminin altını çiziyor.

Disiplinli bir yaklaşıma olan bağlılığı ve piyasa gürültüsünü filtreleme becerisi, seçtiği stratejiden memnun olmasına katkıda bulunuyor. Crypto Capo’nun kripto piyasasında makro analize olan kararlı bağlılığı, portföy değerlerindeki dalgalanmanın ortasında benzersiz bir bakış açısı sunuyor.

Disiplinli bir yaklaşıma öncelik veren ve kapsamlı piyasa değerlendirmelerine geniş zaman ayıran Crypto Capo, kısa vadeli piyasa trendlerinden daha az etkilenen ve daha çok uzun vadeli başarıya odaklanan bir stratejiyi destekliyor.

Kripto dünyası gelişmeye devam ederken Crypto Capo’nun yaklaşımı, kripto para yatırımlarının dinamik dünyasında başarıya katkıda bulunan çeşitli stratejilerin bir kanıtı olarak hizmet ediyor. Crypto Capo’nun Bitcoin’in 12 bin dolara düşeceğini söylediği yaklaşımı artık savunmadığını belirtelim. Ancak analistin ağır eleştirilere rağmen kendisini ifade etmesi de güzel bir yaklaşım.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Efsane Bitcoin Analisti Net Konuştu! Rakipsiz Getiri Sağlıyor

Halving Döngüsü Teorisinin Yaratıcısından Bitcoin’de Bu Defa Farklı Vurgusu

Tether CEO’sundan Ana Akım Medyaya El Salvador Üzerinden Bitcoin Eleştirisi

Glassnode Kurucusundan Öne Çıkan Metrik! Bitcoin ve Altcoinlere Yükseliş Umudu!

Bitcoin’e (BTC) Beş Temel Aşama! Gelişmeler Kritik!

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
By Dr. Mesut İnan
Takip Et:
1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Compund DAO’dan Tepki Çeken Oylama: Güvenlik Açığına Yönelik Ödül Teşviği Reddedildi
Bir Sonraki Yazı Popüler Layer-2 Ağlarında Son Durum Ne? Detaylı ARB ve OP Grafik Analizi
Yorum Yazın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Efsane Bitcoin Analisti Net Konuştu! Rakipsiz Getiri Sağlıyor
BITCOIN (BTC)
Popüler Layer-2 Ağlarında Son Durum Ne? Detaylı ARB ve OP Grafik Analizi
ALTCOIN
Compund DAO’dan Tepki Çeken Oylama: Güvenlik Açığına Yönelik Ödül Teşviği Reddedildi
BLOCKCHAIN
Cardano Rekora Doymuyor: ADA Yükselişini Üç Ana Başlıkta İnceliyoruz
Cardano (ADA)
Lost your password?