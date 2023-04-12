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Piyasada Son Durum: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!

Bitcoin, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde kaydettiği düşük oranlı değer kayıplarının ardından 30.000 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.
14:15
12 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hafta başından bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte Salı günü 30.400 dolar seviyelerini aşan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinde yeniden düşüşe geçti. Bitcoin, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %0,3 gibi düşük oranlı bir değer kaybı kaydederek 30.000 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içerisinde yeniden düşüşe geçti. Kripto para piyasasının toplam değeri, CMC verilerine göre 1,22 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Bitcoin (BTC), hafta başında 30.400 dolar seviyelerine kadar ulaşmasının ardından sabah saatlerinde yeniden düşüşe geçti ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %0,3 gibi düşük oranlı bir değer kaybı kaydederek 30.000 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içerisinde çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydetti. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1870 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre (CoinMarketCap) 1,22 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Öte yandan Coinglass’ın güncel verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Lider kripto para birimi Bitcoin’deki düşük oranlı değer kayıpları, piyasadaki çoğu kripto para biriminin de güne düşüş ile başlamasına neden oldu. Conflux (CFX), Lido DAO (LDO), dYdX (DYDX), Basic Attention Token (BAT) ve Optimism (OP) CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlı değer kayıpları kaydeden kripto varlıklar oldu. Öte yandan Solana (SOL), ApeCoin (APE) ve Huobi Token (HT) ise piyasada pozitif ayrıştı ve gün içerisinde yükseliş yönlü fiyat hareketleri kaydetmeye devam etti.

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