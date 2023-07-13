Medyada yer alan son dakika haberlerine göre XRP için dönüm noktası niteliğinde bir gelişme yaşandı. Ripple davasında ABD’li yargıç, şirketin XRP satışlarının yatırım sözleşmesi niteliği teşkil etmediğine karar verdi. Haberin duyurulması ile birlikte yükselişe geçen XRP, 0,6 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Kripto para piyasası da haberin duyurulmasının ardından hızla yükselişe geçti. Kısa bir süreliğine 31.000 dolar seviyelerini aşan Bitcoin (BTC), 30.900 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto Para Piyasasında Doping Etkisi

Ripple davasında çıkan ve XRP için dönüm noktasında sayılabilecek tarihi karar, kripto para piyasasında çarpıcı bir yükselişin yaşanmasına neden oldu. Ripple davasında ABD’li yargıcın şirketin XRP satışlarının yatırım sözleşmesi niteliği teşkil etmediğine karar vermesiyle birlikte XRP hızla yükselişe geçti %30’a yakın bir değer artışı kaydederek 0,6 dolar fiyat seviyelerini aşmayı başardı. Kaydettiği bu yükseliş ile birlikte XRP, son 1 yılın en yüksek fiyat seviyesine ulaşmış oldu.

Kripto para piyasası da XRP için dönüm noktası niteliğinde kabul edilebilecek bu karar ile birlikte yükselişe geçti. Yönünü hızla yukarı çeviren Bitcoin (BTC), 30.900 doları aştı.

Bitcoin (BTC), Kritik Direnç Seviyesini Aşabilecek mi?

Ripple davasında çıkan tarihi karar, kripto para piyasasının da çarpıcı bir yükselişe tanık olmasına sebep oldu. Haftalardır 31.000 dolar fiyat seviyelerini test eden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yükselişe geçmesi ile birlikte 30.900 dolar fiyat seviyelerini aştı ve kısa bir süreliğine 31.000 dolar direncini aşmayı başardı.

Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri de CoinMarketCap (CMC) verilerine göre saatler içerisinde kaydedilen yükselişlerin ardından 1,22 trilyon doları aştı. Kripto para piyasasındaki doping etkisiyle Ethereum (ETH) da güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı ve %4,5’e yakın bir değer artışı kaydederek 1960 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.