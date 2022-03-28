Bu makalemizde kısa vadede daha iyi performans gösterebilecek ilk 5 kripto para biriminin tablolarını inceledik.

Kripto para piyasası geçtiğimiz günlerde yukarı yönlü bir artış başlattı. Yaşanan bu artışla birlikte Bitcoin ve altcoin’lerde büyük kazançlar kaydedildi.

Peki yatırımcılar momentumu sürdürebilir ve Bitcoin ve altcoin‘lerde ralliyi uzatabilir mi? Hadi gelin kısa vadede daha iyi performans gösterebilecek ilk 5 kripto para biriminin tablolarını inceleyelim.

Bitcoin (BTC)

Lider kripto para birimi Bitcoin‘in 25 Mart mum çubuğundaki uzun fitil, ayıların genel direnci 45.400 dolardan koruduğunu gösteriyor. Öte yandan boğaların fazla zeminden vazgeçmemesi, yatırımcıların pozisyonlarını aceleyle kapatmadıklarını gösteriyor.

20 günlük üstel hareketli ortalama (42.025 dolar) yükseldi ve göreceli güç endeksi (RSI) pozitif bölgede, bu da boğaların komuta olduğu anlamına geliyor. Alıcılar fiyatı 45.400 doların üzerine çıkarsa, BTC/USDT çifti yükselen kanalın direnç çizgisine yükselebilir.

Bu seviye yine bir engel olarak hareket edebilir, ancak boğalar bu seviyeyi aşmayı başarırsa parite 50.000 dolardan psikolojik seviyeye kadar yükselebilir.

Ancak bu varsayımın aksine, fiyat 45.400 dolar seviyesinin de altına düşerse, ayılar pariteyi 42.594 dolardan güçlü desteğe çekmeye çalışacak.

Cardano (ADA)

Cardano (ADA), son birkaç gündür kritik seviye olan 1 doların üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu, daha düşük seviyelerde satın almış olabilecek boğaların, toparlanmanın devam etmesini bekledikleri için agresif bir şekilde kar rezervasyonu yapmadıklarını gösteriyor.

Hareketli ortalamalar bir yükseliş geçişini tamamladı ve RSI pozitif bölgede, bu da boğaların üstün olduğunu işaret ediyor. Alıcılar fiyatı 1,26 doların üzerinde zorlar ve sürdürürse, yükseliş momentumu artabilir ve ADA/USDT çifti bir sonraki kritik dirence 1,60 dolarda toplanabilir.

Alternatif olarak, fiyat 1,26 dolardan düşerse ancak 1 dolardan toparlanırsa, paritenin birkaç gün daha iki seviye arasında aralığa bağlı kalabileceğini gösterir. Ayılar, yükseliş görünümünü geçersiz kılmak için fiyatı hareketli ortalamaların altına düşürmek ve sürdürmek zorunda kalacak.

Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity (AXS) son birkaç gündür 44 ile 72 dolar arasında işlem görmeye devam ediyor. Alıcılar, 25 Mart’ta fiyatı genel direncin üzerine çıkardı ancak daha yüksek seviyeleri sürdüremedi. Bu, ayıların seviyeyi şiddetle savunduklarını gösteriyor.

Hareketli ortalamalar yükseliş geçişini tamamladı ve RSI pozitif bölgede, dolayısıyla bu durum alıcılara avantaj sağlıyor.

Fiyat mevcut seviyeden yükselirse veya 20 günlük EMA’dan (56 dolar) geri dönerse, boğalar tekrar AXS/USDT çiftini 72 doların üzerine çıkarmaya çalışacak. Bunu başarırlarsa, fiyat yukarı yönlü ivme kazanabilir ve parite 100 dolara yükselebilir.

Ancak bu varsayımın aksine, fiyat 20-EMA’nın altında kalırsa, düzeltme 50-basit hareketli ortalamaya kadar gerileyebilir.

Chainlink (LINK)

Popüler altcoin Chainlink (LINK), son birkaç aydır 13 ila 36 dolar arasında devasa bir aralıkta işlem görüyor. Ayılar, fiyatı aralığın desteğinin altına çekmesine rağmen, düşüşü sürdüremediler.

Hareketli ortalamalar yükseliş geçişini tamamladı ve RSI pozitif bölgede, bu da alıcıların üstünlüğün olduğu anlamına geliyor. Ralli düşüş trendi çizgisinde dirençle karşılaşabilir, ancak bu engel aşılırsa LINK/USDT çifti 20 dolara yükselebilir.

Alternatif olarak, fiyat mevcut seviyeden düşerse, hareketli ortalamalar muhtemelen güçlü bir destek görevi görecektir. Fiyat toparlanırsa, düşüş trendi çizgisinin üzerinde bir kırılma olasılığı artabilir. Bu olumlu görüş, ayılar fiyatı hareketli ortalamaların altına çekerse geçersiz olacaktır.

Dolayısıyla bu durum, 13 dolara olası bir düşüş için kapıları açabilir.

FTX Token (FTT)

Son olarak FTX Token (FTT), 24 Mart’ta 49 doların üzerinde yükselen bir üçgen modelini tamamladı. Alıcılar, 25 Mart’ta fiyatı psikolojik direncin 50 doların üzerine çıkarsa da, daha yüksek seviyeleri sürdüremediler.

Bu, ayıların henüz vazgeçmediğini ve daha yüksek seviyelerde satış yapmaya devam ettiklerini gösteriyor. Ayılar şimdi fiyatı 49 doların altına çekmeye ve sürdürmeye çalışacak. Bunu başarırlarsa, üçgenden koparmayı satın alan agresif boğalar tuzağa düşebilir. Bu, FTT/USDT çiftini 20 günlük EMA’ya (45 dolar) indirebilir.

Ancak fiyat bu seviyeden geri dönerse, alıcılar tekrar genel direnç bölgesini 49 ila 52 dolar arasında temizlemeye çalışacak ve yukarı hareketine devam edecek.

Tersine, fiyat hareketli ortalamaların altına düşerse, ayıların güçlü bir geri dönüş girişiminde bulunması beklenebilir. Öyle ki üçgenin yükseliş çizgisinin altında bir kırılma ve kapanış, yükseliş modelini geçersiz kılacaktır. Parite daha sonra 39 dolara gerileyebilir.