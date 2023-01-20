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Piyasa Yine Diken Üstünde! Tecrübeli 3 Analistten Aykırı Bitcoin Tahmini: Hazır Olun!

Bitcoin (BTC) yeniden 21.000 dolar seviyesini hedeflerken, önde gelen 3 analist BTC'nin bir sonraki hamlesine dair görüşlerini paylaştı. 
13:20
20 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden 21.000 dolar seviyesini hedeflerken, önde gelen 3 analist BTC’nin bir sonraki hamlesine dair görüşlerini paylaştı.

İyimserlik Hakim: 28.000 Dolar!

Kripto para şirketi Genesis’in iflas haberi yine FUD ortamı yaratırken, makroekonomik veriler de yakından takip ediliyor. Enflasyondaki düşüş ve Fed’in şahin duruşuna kademeli olarak son vereceğine dair görüşler iyimserliği artırıyor. Chicago Üniversitesi’nide bir konferansta yaptığı bir konuşmada, Federal Rezerv Başkan Yardımcısı Lael Brainard, merkez bankasının “enflasyonu  %2’ye düşürmek için” para politikasını daha sıkı hale getirmeye kararlı kalması gerektiğini söyledi. Ancak, enflasyondaki istikrarlı düşüş Fed’in bu hedefine zamanla ulaşacağını ortaya koyuyor. S&P, Dow ve Nasdaq, Brainard’ın yorumlarından hem önce hem de sonra önemli bir düşüş baskısı ile karşı karşıya kaldılar. Hisse senetleri değer kaybederken, kripto para piyasası da iflaslar ve ABD’li politikacıların açıklamaları sonrasında ivme kaybetti.

TradingView’den alınan veriler, Bitcoin’in  gün boyunca istikrarlı bir şekilde yükseldiğini ve Genesis Global Capital’in iflasına ilişkin devam eden endişelere rağmen Bitcoin’in 21.000 doları hedeflediğini ortaya koyuyor.  Önde gelen platformlardan Kitco’nun kıdemli teknik analisti Jim Wyckoff, Bitcoin için son birkaç gündeki yatay fiyat hareketini “Salı günü dört ayın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra normal bir duraklama dönemi” olarak nitelendirdi. Wyckoff’a göre, Bitcoin boğaları genel olarak kısa vadeli teknik avantajına sahip. Bu, yakın vadede daha da yukarı seviyelere işaret ediyor. Bitcoin’in daha fazla yükseleceği görüşü, BTC’nin yakında 28.000 dolara tırmanacağını tahmin eden  kıdemli analist Milky Bull Crypto tarafından da paylaşıldı.

‘Her Şey Yolunda’

Cubic Analytics’te kıdemli piyasa analisti Caleb Franzen de iyimser bir tablo çiziyor. Franzen’a göre, Bitcoin’de teknik görünüm gayet iyi görünüyor ve panik yaratacak bir durum yok.  Belirli olaylarının BTC ile ABD hisse senetleri arasındaki korelasyonda artışa yol açabileceğini belirtmekte fayda var. Aralık ayında enflasyonun %6,5’e düştüğünün açıklanmasının ardından BTC, ABD hisse senetlerini sıkı bir şekilde takip etti.  Hafta sonu, kripto para birimleri yaklaşık bir yılın en etkileyici rallilerinden birinde yükseldi. Bitcoin ve altcoin‘ler kilit direnç seviyelerinin üzerine çıktı ve rallilerini sürdürdü. Kripto piyasası piyasasının değeri geçen yılın Kasım ayından bu yana görülmeyen bir seviye olan 1 trilyon dolara yaklaştı.

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