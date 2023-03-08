Kripto para analisti Justin Bennett, Bitcoin (BTC) yatırımcılarını en büyük kripto paranın önemli bir direnç bölgesinin altında işlem gördüğü sürece ayıların muhtemelen üstünlük sağlayacağı ve bunun sonucunda düşüş yaşanacağı konusunda uyardı.

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Yakından takip edilen kripto para analisti Justin Bennett, Bitcoin (BTC) yatırımcılarını en büyük kripto paranın önemli bir direnç bölgesinin altında işlem gördüğü sürece ayıların muhtemelen üstünlük sağlayacağı ve bunun sonucunda düşüş yaşanacağı konusunda uyardı.

Bitcoin’in Yönü İçin 23.130 Dolara Dikkat

Kripto para analisti Justin Bennett, yeni bir blog yazısında Bitcoin’in gelecekteki yönünün 23 bin 130 dolardaki kilit direnç seviyesinin geçilip geçilmemesine bağlı olduğunu geri alıp almamasına bağlı olduğunu belirtti. Analist, 23 bin 130 doların yılın başından bu yana Bitcoin için çok önemli bir bölge olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

Ocak ayı kapanışı, Şubat ayı açılışı ve kapanışı ve Mart ayı açılışı. Bu açılış kapanışlar 23 bin 130 doları Bitcoin için son derece önemli bir seviye haline getiriyor. Bitcoin daha yüksek zaman dilimlerinde bu seviyenin altında işlem görürken yatırımcılar dikkatli olması gerekiyor.

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada Bennett’in işaret ettiği seviyenin çok altında, 22 bin doların üzerine kalma mücadelesi veriyordu.

İki Önemli Destek Seviyesini İşaretledi

Öte yandan Bennett, kritik fiyat seviyesinin altında işlem gören Bitcoin’de potansiyel bir düşüşte güvenilebilecek destek seviyelerini işaretledi. Analist, Bitcoin boğalarının bir geri dönüş yapması ve 23 bin 130 doları geçmesi durumunda en büyük kripto paranın 25 bin 200 dolara kadar çıkmasının önün geçebilecek herhangi bir engel bulunmadığını not ederek şu ifadeleri kullandı: