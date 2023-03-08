Yakından takip edilen kripto para analisti Justin Bennett, Bitcoin (BTC) yatırımcılarını en büyük kripto paranın önemli bir direnç bölgesinin altında işlem gördüğü sürece ayıların muhtemelen üstünlük sağlayacağı ve bunun sonucunda düşüş yaşanacağı konusunda uyardı.
Kripto para analisti Justin Bennett, yeni bir blog yazısında Bitcoin’in gelecekteki yönünün 23 bin 130 dolardaki kilit direnç seviyesinin geçilip geçilmemesine bağlı olduğunu geri alıp almamasına bağlı olduğunu belirtti. Analist, 23 bin 130 doların yılın başından bu yana Bitcoin için çok önemli bir bölge olduğunun altını çizerek şunları söyledi:
Ocak ayı kapanışı, Şubat ayı açılışı ve kapanışı ve Mart ayı açılışı. Bu açılış kapanışlar 23 bin 130 doları Bitcoin için son derece önemli bir seviye haline getiriyor. Bitcoin daha yüksek zaman dilimlerinde bu seviyenin altında işlem görürken yatırımcılar dikkatli olması gerekiyor.
Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada Bennett’in işaret ettiği seviyenin çok altında, 22 bin doların üzerine kalma mücadelesi veriyordu.
Öte yandan Bennett, kritik fiyat seviyesinin altında işlem gören Bitcoin’de potansiyel bir düşüşte güvenilebilecek destek seviyelerini işaretledi. Analist, Bitcoin boğalarının bir geri dönüş yapması ve 23 bin 130 doları geçmesi durumunda en büyük kripto paranın 25 bin 200 dolara kadar çıkmasının önün geçebilecek herhangi bir engel bulunmadığını not ederek şu ifadeleri kullandı:
Yukarıda belirttiğim gibi, 22 bin dolar Ocak trend çizgisinin üzerinde işlem gören BTC’de satış yapılmaması gerektiğini söylüyor. Ancak günlük grafikte 22 bin doların altın olacak mum kapanışı fiyatın ilk olarak 21 bin 500 dolara ve ardından 20 bin 800 dolardaki likidite havuzuna gitmesine neden olabilir. Bununla birlikte, BTC likidite havuzu 20 bin 800 doların üzerinde duramayacak olursa 20 bin dolardaki destek birleşiminin yeniden test edilmesinin önüne geçecek fazla bir şey yok.