Bitcoin (BTC) yeniden ivme kaybederken, hem küresel ekonomideki hem de sektördeki gelişmeler yakından izleniyor.

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Bitcoin (BTC) yeniden ivme kaybederken, hem küresel ekonomideki hem de sektördeki gelişmeler yakından izleniyor.

FUD: Bitcoin, Yeni Krizler Nedeniyle Düşüyor!

FTX krizinin yarattığı domino etkisinin etkileri yayılmaya devam ederken, kripto para borsalarına yönelik FUD ortamında hız kesmiyor. Kripto para şirketi Digital Currency Group’un yan kuruluşu kripto para kredi şirketi Genesis Global Capital’in önümüzdeki hafta iflas başvurusunda bulunmaya hazırlandığı iddia edildi. Ayrıca ABD yönetimi, Hong Kong merkezli kripto para borsası Bitzlato’yu kara para aklamakla suçladı. Hong Kong merkezli kripto para borsasının Rusya uyruklu Üst Yöneticisi Anatoly Legkodymov dün gece Miami’de tutuklandı. Rusya-Ukrayna savaşı giderek derinleşirken, kritik süreç direkt ve dolaylı olarak kripto para sektörünü de etkilemeye devam ediyor. ABD aynı zamanda Binace’ın İran yaptırımlarına deldiğine dair soruşturmayı da sürdürüyor.

ABD’de soruşturma altında olan Binance, yaptığı açıklamada, şirketin “dünya çapındaki politika yapıcılarla işbirliği içinde çalışma taahhüdünü” göstererek “bu soruşturmayı desteklemek için uluslararası kolluk ortaklarına önemli yardım sağladığını” söylemişti. FTX’in çöküşü, dünya çapında kripto para endüstrisine ağır bir darbe indirdi. Uzmanlara göre, FTX krizinde yaratacağı artçı sarsıntılar piyasayı etkilemeye devam edecek. Bloomberg ve The Wall Street Journal’ın konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD’li kripto kredi firması Genesis Global Trading’in bir hafta içinde iflas başvurusunda bulunması bekleniyor. CEO Joseph Lubin Çarşamba günü bir blog gönderisinde, popüler kripto cüzdanı MetaMask’ın arkasındaki ABD merkezli blockchain yazılım şirketi Consensys’in işgücünün yüzde 11’ini işten çıkaracağını ve 96 çalışanı etkileyeceğini söyledi.

‘Kısa Vadede..!’

ABD sektörle ilgili yeni düzenlemeleri tartışırken, Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu başkanı Christy Goldsmith Romero Çarşamba günü milletvekillerini, borsaların platformlarında listeledikleri token’lerı “kendi kendini tasdik etmelerine” izin vermenin tehlikeleri konusunda uyardı. FTX‘in çöküşüyle ilgili bir panelde, uzman bu uygulamanın önümüzdeki günlerde yeni felaketlere yol açabileceğini bildirdi.

Bu hafta ortaya çıkan olumsuz haberlere rağmen, Bitcoin önemli oranda değer kazandı. Bitcoin, iki aydan uzun bir süredir ilk kez bu hafta 20.000 doların üzerine çıktı. CoinGecko’ya göre, Bitcoin son yedi gün içinde yüzde 15’ten fazla artarken, Ethereum (ETH) da ivme kazandı. İsviçre merkezli kripto bankası SEBA Bank’ın araştırma başkanı Yves Longchamp Bitcoin fiyatlarındaki artışın makroekonomik faktörlere ve küresel likiditedeki artışa bağlanabileceğini söyledi. Yöneticiye göre, sektördeki olup bitenler dikkate alındığında Bitcoin’de düşüş beklenebilir. Bu yüzden, yatırımcılar kısa vadede dikkatli olmalı.